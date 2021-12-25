السيسي يفتتح محاور على النيل ومشروعات للطرق في محافظات الصعيد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من مشروعات الطرق في محافظات الصعيد، وهي: محور سمالوط، ومحور كلابشة في أسوان، وافتتاح المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، المرحلة الأولى بطول 230 كيلومتر، ومحور المستشار عدلي منصور بمحافظة بني سويف.

كما شهد الرئيس أيضًا افتتاح كوبري البلينا بمحاظفة سوهاج، وافتتاح المرحلة الأولى من محور ديروط بمحافظة أسيوط، وإزدواج طريق سفاجا القصير.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.