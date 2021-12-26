حظك اليوم برج الثور الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز رجل برج الثور بأنه دائم ما يميل إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين، كما يعرف عنه حبه للعمل وإتقانه على أكمل وجه، ويعد أبرز ما يميز صاحب هذا البرج أنه يفضل الخروج في وقت النهار.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.