حظك اليوم السبت 25-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

مع اقتراب 2021 من نهايته التي تفصلنا عنها أيام، ويبدأ عام جديد، يبحث الكثيرون من المهتمين بقطاع الفلك وعلوم النجوم، عن حظك اليوم على المستويات المختلفة بداية من المهني والعائلي والعاطفي في العام الجديد، وما إذا كانت الأبراج ستكون إلى جانبهم أم لن يحالفهم الحظ خلال العام.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، في السطور التالية.

حظك اليوم برج الحمل 25-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل والصحة ويجعلك ذلك تبدو نشيطا، ورغم الضغوط تحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم برج الحمل 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للقيام بواجبك تجاه من حولك ويمكنك أن تؤثر في الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 25-12-2021 على الصعيد المهني

يمكنك أن تتحرك اليوم بكل نشاط وحيوية، وتقوم بما عليك من واجب بكل حماس.

حظك اليوم برج الثور 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية، لكن بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. وعليك ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك، ومن المهم أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 25-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات واليوم يساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

قد يدفعك الفلك للخوض في جدال عائلي الهدف منه التعاون والتكامل.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 25-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشتتا، ومن المهم أن تراجع خطواتك.. عموما لن تذهب جهودك هباءً إذا قمت بواجبك.

حظك اليوم برج الأسد 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يجعلك ساحرا ويساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 25-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج العذراء 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 25-12-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج الميزان 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن خططك كي يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 25-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك طاقة وقدرة على تنمية أعمالك، وتحصل بسهولة على دعم الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج العقرب 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 25-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مهنيا قد يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تميل لدراسة مشروع يهمك.

حظك اليوم برج القوس 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. تأنّ في إظهار انفعالاتك وتحكّم في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 25-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم مرنا، وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم برج الجدي 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك منتهى السحر والجاذبية وتؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 25-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم برج الدلو 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يمنحك اليوم وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب، ولاكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 25-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع اليوم في إظهار غضبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 25-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حافظ على هدوء أعصابك في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.. لا ترفض الحوار معه وكن متفهما ولا تسمح بالتدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.