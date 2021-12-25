حظك اليوم برج الثور السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حب العمل واتقانه على أكمل وجه، يعد أبرز ما يميز مواليد برج الثور، كما أن حب الخروج في وقت النهار صفة مشتركة في مواليد هذا البرج، فهم يفضّلون الشمس، كما أنهم أشخاصاً حساسون، ويتميّزون بشخصية صلبة عنيدة وهذه الشخصية تعكس رغبة مواليد الثور في الوصول إلى أهدافهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، ولا يحب مواليد برج الثور الكسب المادي، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

يمكنك أن تتحرك اليوم بكل نشاط وحيوية، وتقوم بما عليك من واجب بكل حماس.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية، لكن بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.