حظك اليوم برج الحوت السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج الحوت بأن لدية القدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، ويملك قلبا طيبا وحنونا، ويحرص دائمًا على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في مواجهة برجك قد يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع اليوم في إظهار غضبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

إذا كنت متزوجا حافظ على هدوء أعصابك في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.. لا ترفض الحوار معه وكن متفهما ولا تسمح بالتدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.