القباج: تنفيذ 137 ألف زيارة منزلية للتوعية بالاكتشاف المبكر للتعاطي

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن جهود الصندوق على مدار عام 2021 بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات في حي الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل «صبحي حسين، وإسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية».

وتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات‪.«‬

تقديم العلاج لـ 8238 مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة بالمناطق المطورة

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في بيان لها، بأنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» حي الأسمرات وحدائق أكتوبر وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحى الضواحى ببورسعيد، وأيضا في العديد من المناطق التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة، وخاصة للشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 137 ألف زيارة منزلية استهدفت أكثر من 49 ألف أسرة، بمتوسط زيارتين إلى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات «الخط الساخن 16023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة.

وتم اختيار 250 كادرا من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تنفذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‪ .‬

إجراء تحليل للفيروسات شامل لمرضى الإدمان المتقدمين للعلاج‪

وأضافت «القباج» أنه تم تقديم البرامج التوعوية للأسر المقيمة في هذه المناطق بمعدل زيارة واحدة على الأقل للأسرة الواحدة وأكثر من زيارة للكثير من الأسر بهدف التوعية من أضرار المخدرات وتحفيز مرضى الإدمان على التقدم للعلاج، علماً بأن هذه الخدمة من المخطط لها الاستمرار بشكل دوري لتحقيق التواصل الفعال مع أهالي هذه المناطق بما يسهم في تحقيق الهدف العام للمشروع نحو تشكيل ثقافة رافضة للمخدرات، كما تعتمد منهجية استدامة الأنشطة الوقائية على إعداد قيادات طبيعية من داخل الأماكن المطورة وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها في القريب العاجل وتدريبهم على آليات الوقاية والاكتشاف المبكر ومهارات الاتصال لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم بما يساهم في إذكاء روح المشاركة المجتمعية بين شباب هذه المناطق، مع تطوير رسائل الوقاية لتتناسب مع كل فئة مستهدفة وفقاً لدليل علمي أعده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خصيصاً لهذا الغرض كما يشمل البرنامج الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والدمج المجتمعي للمتعافين والإرشاد الأسري لذويهم، كذلك إجراء تحليل للفيروسات شامل لمرضى الإدمان المتقدمين للعلاج‪.‬