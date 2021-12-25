إجراء 9944 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء على المواطنين بالإضافة لإجراء الجراحات العاجلة للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطن المصري.

أكثر من 1800 جراحة مخ وأعصاب وأورام

وأوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 9944 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021، حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 4909 عملية جراحة عيون، و1234 جراحات مخ وأعصاب، و641 عمليات جراحة أورام، و2088 عمليات قسطرة قلبية، و351 قلب مفتوح، و586 جراحة عظام، و130 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، و5 قسطرة بالمخ، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

إجراء العمليات في 17 مستشفى

من جانبها أشارت الدكتورة إيرينى عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 17 مستشفى داخل المحافظة، وهي مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا، ومستشفى ملوى التخصصي، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز اورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي، ومستشفى جامعة المنيا التخصصي، ومستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، ومستشفى دار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، مستشفى سمالوط النموذجي، ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببنى مزار.

يشار أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من خلال 2783 فرقه ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.