تغريم 24 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة في دمياط

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشرف المهندس عبد الرحمن أبوليلة القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة فارسكور على حملة مكبرة، ضمت كلا من مدير المتابعة وقسم الإشغالات بالوحدة، وبالاشتراك مع إدارة المتابعه بالمحافظة، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

حملات مكبرة بفارسكور لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

وأسفرت الحملة عن تغريم 24 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل 1200 جنيه، وحُررت المحاضر واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التشديد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيه بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

التشديد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، قامت الوحدة بمتابعة إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقرره وقد أسفرت الحملة عن مصادرة 5 شيش تم إعدامها، مع تغريم 4 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، وبلغ إجمالي ما تحصل 200 جنيه.

وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية، مع التشديد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا .