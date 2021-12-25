تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2021-2022

أعلنت مديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2021-2022، عقب الانتهاء من إعداد الجداول واعتمادها من المحافظين، حيث ينطلق مارثون الامتحانات يناير المقبل، على أن تنتهي في فبراير، طبقاً للجدول الذي وضعته كل محافظة، حيث تُعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بين التلاميذ.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2021-2022 في محافظة القاهرة

واعتمد محافظ القاهرة مواعيد امتحانات الترم الأول 2021-2022، إذ تجرى الامتحانات خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022، وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها، إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6 و7 و8 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير «عيد الغطاس»، والخميس 27 يناير «عيد الشرطة»، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021-2022 في محافظة الجيزة

ووضعت محافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2021-2022، حيث تنطلق أعمال الامتحانات يوم 29 يناير، وتنتهي يوم 3 فبراير وفقاً للجدول التالي:

ووجهت محافظتي القاهرة والجيزة، وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظتين، ‏بضرورة إنهاء كل الاستعدادات اللازمة قبل بدء الامتحانات مع اتخاذ كل الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عاجل لها، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي 2021\2022 المقام في الفترة بين السبت 22/1/2022 إلى الأربعاء 2/2/2022 لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتابعت الوزارة: «تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15، 17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.. تطبيق كل الإجراءات الاحترازية».