جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، جداول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021/2022 الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ يوم السبت 22 يناير 2021 وتنتهي الأربعاء 26 يناير 2022، وفقا للضوابط والإجراءات ‏الاحترازية التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.‏

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالدقلهية

وبحسب الجدول الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، فيبدأ الامتحان من الساعة الثامنة صباحا يوميا، على أن تكون البداية من يوم السبت 22 ‏يناير 2022، بامتحان مادة اللغة العربية وزمن الإجابة ساعتين ونصف منها ‏‏20 دقيقة إملاء‏، ويليه امتحان مادة التربية الدينية وزمن الإجابة ساعة ونصف.

الأحد 23 يناير 2022 امتحان الدراسات الاجتماعية، وزمن الإجابة ساعة ونصف، ويليها امتحان مادة ‏التربية الدينية ومدة الإجابة ساعة ونصف.‏

الاثنين 24 يناير 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

الثلاثاء 25 يناير 2022 امتحان مادة العلوم، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

الأربعاء 26 يناير 2022 امتحان مادة الرياضيات، وزمن الإجابة ساعة ونصف .

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالدقلهية

ويبدأ تلاميذ الصف الخامس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 15 يناير 2022 وتنتهي يوم 20 يناير 2022، وذلك بمادة الرياضيات يوم 15/1/2022 ثم اللغة الأجنبية يوم 16 يناير، والعلوم 17 يناير، والدراسات الاجتماعية 18 يناير، وتنتهي الخميس 20 يناير بامتحان مادتي التربية الدينية واللغة العربية.

من جانبه، وجه المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ‏على ضرورة ‏الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الامتحانات واتخاذ الإجراءات ‏الاحترازية ‏والوقائية من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية ‏بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم.‏