منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للمنشآت الحكومية بالفيوم اليوم

بدأت المنشآت الحكومية المختلفة بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار عدم السماح بدخول المواطنين إلى أي منشأة حكومية إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومنع غير الحاصلين على اللقاح من دخول تلك المنشآت الحكومية، وذلك تفعيلاً لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، فيما وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جميع القيادات التنفيذية بسرعة تطبيق القرار في كافة المنشآت بصرامة ودون تهاون.

ربط دخول الموظفين لعملهم باللقاح

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية، أنّ المنشآت الحكومية المختلفة، ستستمر في تطبيق قرار عدم السماح بدخول أي موظف إلى مكان عمله، إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح كورونا، موضحاً أن من لم يحصل على اللقاح لن يتم السماح له بالدخول إلى عمله إلا بعد الخضوع لمسحة طبية «بي سي آر» وتقديمها عند دخوله، موضحاً أن من يعتمد على الدخول بالمسحة يجب أن يعيد الخضوع لها كل ثلاثة أيام على نفقته الخاصة، مؤكداً على أنه لن يتم السماح بدخول موظف يحمل مسحة كورونا مر عليها أكثر من 3 أيام.

استمرار حملات التطعيم بلقاح كورونا

وكشف محافظ الفيوم، أنّ حملات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لا تزال مستمرة في كافة المدن والقرى بالمحافظة، وذلك من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، مُشدداً على أنّها ستظل مستمرة لحين الوصول لجميع المستهدفين بالتطعيم في محافظة الفيوم بالكامل، والتأكد من توفير الحماية اللازمة لهم حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.

الأنصاري يناشد المواطنين بتلقي اللقاح

وناشد محافظ الفيوم، جميع المواطنين الذين لم يخضعوا للتطعيم بلقاح كورونا حتى الآن، أن يتوجهوا بسرعة إلى أقرب مركز تطعيم ثابت أو متحرك ويتلقوا اللقاح حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مُؤكداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وتطبيق التباعد الاجتماعي.