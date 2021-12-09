«الكشف بـ10 جنيه» طبيب الغلابة في البحيرة: «وهبت حياتي لمساعدة الناس»

«طبيب الغلابة» عبارة لطالما ترددت على مسامعنا في الآونة الأخيرة ليبرهن على وجودها الدكتور خالد مصطفي، أخصائي الأنف والأذن بالبحيرة، الذي وهب وقته وعلمه لمساندة المحتاج رافعا شعار «التجارة مع الله أفضل المكاسب» حيث تمتلئ عيادته بالمرضى ليل نهار عقب أن ذاع صيته أرجاء مركز شبراخيت.

زيادة المترددين على المستشفيات

ويقول الدكتور خالد مصطفى، أخصائي الأنف والأذن، أنه لاحظ زيادة تردد أهالي مركز شبراخيت على المستشفيات الحكومية لاسيما في مجال تخصصه، الأمر الذي دفعه في التفكير لخفض أسعار الكشف.

تخفيض الكشف لـ10 جنيهات

وتابع أخصائي الأنف والأذن، أنه قرر عام 2019 خفض أسعار الكشف من 40 جنيها إلى 10 جنيهات، مشيرا إلى أن الوضع اختلف كثيرا، حيث زاد إقبال المرضى عليه الأمر الذي لم يكن يتوقعه.

التجارة مع الله أفضل المكاسب

وأشار «طبيب الغلابة» في البحيرة أن الرزق بيد الله فلم يتغير دخله اليومي بعد خفض أسعار الكشف معللا ذلك بفوزه في تجارته مع الله، مضيفا أنه يتلقى العديد من الاتصالات تحمل تساؤلات حول أسعار الكشف.

المبادرة تلاقي استحسان الأهالي

وأوضح «مصطفى» أن مبادرة خفض أسعار الكشف لاقت استحسان المواطنين بمركز شبراخيت والمراكز الأخرى، حيث يتردد عليه الأهالي من كافة أرجاء محافظة البحيرة، مناشدا الأطباء بضرورة مراعاة الظروف المادية للمرضى.

فتح مركز طبي لخدمة الأهالي

وأضاف، أنه يسعى لفتح مركز طبي متكامل بأسعار كشف 10 جنيهات مستعينا في ذلك ببناته يارا، ياسمين، ألاء كونهم أطباء، مشيرا إلى أن الجانب الإنساني يفوق الجانب المادي لدي الأطباء، حيث يوضح أن دورهم يتبلور في علاج المرضى دون النظر إلى المال.

المبادرة ذاع صيتها بين الأهالي

وذكرت «أحلام العريان» إنها علمت بتلك المبادرة من خلال تردد أسعار كشف الطبيب بين الأهالي بالإضافة إلى مهاراته الطبية التي يشيد بها الجميع، حيث أشارت إلى أنها ترددت على عدد من الأطباء دون جدوى.

مناشدة بخفض أسعار الكشف

كما أضاف «عوض عبدالمجيد» أنه دائم التردد على الطبيب منذ ما يقرب من عام ونصف، مشيرا إلى أنه لا ينظر إلى ثمن الكشف بالنظر إلى الخدمة الطبية المقدمة، موجها الشكر له، ومناشدا كافة الأطباء بالسير على نهجة لمساندة المرضى حتى لا يزيد على كاهلهم معاناة المرض وضيق الحالة سويا.