اليوم.. فتح باب تظلمات «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب التظلمات إلكترونياً بداية من اليوم الأحد، أمام حاجزي الوحدات تحت التنفيذ «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل، وهم غير المنطبق عليهم الشروط بهدف استيفاء هولاء كل المستندات المطلوبة والتي لم يتم اكتمالها.

فتح باب تظلمات «سكن لكل المصريين 2» من اليوم وحتى الخميس المقبل

وأضافت «الإسكان» عبر بيان رسمي صدر لها أمس السبت، أن فتح باب تظلمات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل، يبدأ من اليوم ولمدة 5 أيام، على أن يتم إغلاق باب التظلمات يوم الخميس القادم الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، حتى يتسنى لمن يرغب في تقديم طلب التظلم من تحويل موقفه من غير منطبق للشروط إلى منطبق.

وأشارت وزارة الإسكان في بيان رسمي لها، أنه تم الانتهاء من كل من الفرز والفحص المبدئي لكل المُستندات والبيانات المُسجلة من جانب المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وذلك بهدف تحديد من انطبق عليهم الشروط ومن غير مُنطبق عليهم الشروط، وذلك حسب الضوابط التي تم إعلانها سابقاً عن طريق الإعلان.

كيفية تقديم طلبات التظلم في سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل

وكشفت وزارة الإسكان الاجتماعي أنه بداية من اليوم الأحد، يستطيع المواطنين تقديم طلبات التظلم إلكترونياً من خلال إرسال طلب التظلم على الموقع المخصص من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يمكنهم الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم وضع الرقم القومي المتعلق بصاحب الطلب.

وأكدت «الإسكان»، أنه سوف يقوم في النهاية الموظفين داخل الصندوق بدراسة مختلف طلبات التظلم التي وردت إليهم، بالإضافة إلى مراجعة مختلف البيانات والمستندات المستكملة، ثم يتم اتخاذ قرار لها إما قبول التظلم أو رفضه.