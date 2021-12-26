حصاد إيرادات السينما في 2021: «العارف» في المركز الأول بـ63 مليون جنيه

أيام قليلة تفصل العالم على نهاية عام 2021، والذي شهد أحداثا عديدة على الساحة السينمائية، بداية من طرح مجموعة كبيرة من الأفلام في النصف الثاني من العام، مع بدء السيطرة على انتشار جائحة كورونا، وعودة نجوم السينما إلى تصدر «أفيشات» الأفلام بعد سنوات من الغياب، وتحقيق إيرادات مرتفعة تشي بتعافي السينما جزئيا من الأزمة الأخيرة.

«العارف» يحقق 63 مليون جنيه.. و«الإنس والنمس» في المركز الثاني بـ 59 مليون جنيه

تصدر الفنان أحمد عز صدارة قائمة إيرادات الأفلام في 2021 بفيلم «العارف» للمخرج أحمد علاء الدين، محققا إجمالي إيرادات وصل حتى الآن لـ 63 مليون جنيه، وذلك منذ طرحه في دور العرض السينمائي في 14 يوليو الماضي، ومازال معروضا في عدد من السينمات، وجاء في المركز الثاني بفارق ضئيل فيلم «الإنس والنمس» إخراج شريف عرفة، والذي يعود النجم محمد هنيدي به إلى السينما بعد ما يقرب من 4 سنوات من الغياب، حيث حقق الفيلم الذي طرح في 4 أغسطس الماضي، 59.6 مليون جنيه حتى الآن، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

بينما جاء في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2021، فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، والذي جمع في بطولته تامر حسني وماجد الكدواني، وحقق الفيلم في السينمات 46.5 مليون جنيه، وذلك منذ طرحه في 23 يونيو الماضي، وفي المركز الرابع جاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي عاد به كريم عبدالعزيز، إلى شاشات السينما بعد «الفيل الأزرق 2» عام 2019، ووصلت إيرادات الفيلم لـ 42.7 مليون جنيه.

«وقفة رجالة» يحقق 25 مليون جنيه في 13 أسبوعا بدور العرض السينمائي

وبفارق كبير، يأتي في المركز الخامس فيلم «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، بإيرادات 25.8 مليون جنيه على مدار 20 أسبوعا في السينمات، وفقا للتقرير الصادر عن «دولار فيلم» للتوزيع، وبعد النجاح الذي حققه الفيلم كشف صناعه عن استعدادهم لتقديم جزء ثان من الفيلم.