كل ما تريد معرفته عن برجي «ذا جيت» تحفة العلمين الجديدة المعمارية

العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها على ساحل البحر المتوسط وتقع غرب مدينة الإسكندرية، وتضم المدينة العديد من المشاريع السكنية والترفيه، وتختلف مدينة العلمين الجديدة عن غيرها من المدن الساحلية، حيث تعد أول مدينة مليونية تبنى في الساحل الشمالي، وتهدف المدينة إلى التخلص من التكدس السكاني وذلك من خلال الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي.

برجا «ذا جيت»

برجا «ذا جيت» من الأبراج الشاطئية الجاري إنشاؤها بمدينة العلمين الجديدة من قبل وزارة الإسكان، ويعد البرجان تحفة معمارية، حيث يتمتعان بكل معالم الرفاهية والرقي، ويقعا في جزيرة بين البحر والبحيرة الصناعية التي تم إنشاؤها وبذلك تكون جميع الوحدات الخاصة بالبرجين مطلة على البحر.

ويتكون كل برج من 44 طابقا وهما ثاني أطول برج في العلمين الجديدة بعد البرج الأيقوني الجاري إنشاؤه في منطقة «الداون تاون»، وقد تم تصميم البرجين على الطراز الأوروبي لضمان توفير كل الخدمات والراحة.

أبراج الداون تاون العلمين الجديدة

يتكون مشروع أبراج «الداون تاون»، من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، تطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً عبارة عن 68 دورا بإجمالي مسطحات 465 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج 56 دورا بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، ومن المقرر تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الاتفاق على أن يتم السداد الكامل الأعمال بالجنيه المصري.