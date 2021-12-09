«العلمين الجديدة»: تنفيذ مشروعات بـ180 مليار جنيه.. ونستهدف كل الفئات

أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة لا تستهدف شريحة محددة كما يروج البعض، وأن هناك فرصا لكل الشرائح، حيث يوجد إسكان متوسط، وإسكان اجتماعي، وكذلك لكل المستويات.

وأضاف «سمير»، خلال استقبال الوفد البرلماني، برئاسة عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العلمين الجديدة مدينة متكاملة وليست مدينة سياحية أو ساحلية فقط، وستضم كل الفئات.

وأشار رئيس المدينة إلى إنشاء 15 برجا بارتفاع يتراوح بين 22 إلى 44 دورا، وأعلى ارتفاع للأبراج 137 مترا، إضافة للممشى السياحي بطول 14 كيلو مترا، والمنطقة الترفيهية، فضلا عن 40 مبنى، وعلى مساحة 150 ألف متر مربع توجد محطة لتحلية المياه.

وشدد وائل سمير على أن العلمين الجديدة نواة لمدينة مليونية، وسيكون بها 3 ملايين نسمة، لافتا إلى أن المدينة متكاملة، وبها مشروعات كبيرة، منها المدينة الدراسية، ومتحف ومسرح روماني ومكتبة وأوبرا وكل الخدمات والمميزات.

155 مليار جنيه استثمارات العلمين الجديدة

وأشار إلى أن البرج الايقوني هو النواة للمنطقة الجنوبية، والعمل في كل الاتجاهات وليس المنطقة الساحلية فقط لإنشاء مدينة متكاملة.

واستعرض المهندس وائل سمير، حجم الأعمال والإنجازات والمشروعات القومية التي تُنفذ بالمدينة، قائلا: «يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات بها نحو 155 مليار جنيه، والعمل يسير ليل نهار بثلاث دوريات على مدار 24 ساعة».

واستكمل رئيس جهاز المدينة: «المخطط الاستراتيجي تضمن مشروعات الحي اللاتيني، ومشروع المدينة التراثية وجامعة العلمين، وكذلك مشروعات الإسكان المميز وسكن مصر بالمنطقة الجنوبية، وتم تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف م /3/ يوم كمرحلة أولى، ومحطة محولات الكهرباء وتنفيذ الطريق الساحلي الجديد بإجمالي 48 كيلو مترا، شاملا أعمال الإنارة والكباري.

وذكر أنه من المخطط لمدينة العلمين الجديدة أن تضم 14 حيا متعدد المستويات، ومناطق تجارية وخدمية، وكذلك مراكز بحثية، ومناطق لوجستية، ومناطق صناعية، وممشى سياحيا على مساحة 14 كيلومترا، إضافة إلى أبراج شاطئية ومنطقة ترفيهية.

تنفيذ 3 محاور في العلمين الجديد

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين، بأن المدينة تستهدف تنفيذ تنفيذ 3 محاور، هي محور سكني، ومحور صناعي واستثماري، وثالث سياحي، مضيفا «نجحنا في قطاع التطوير العقاري، في إنشاء مختلف الأشكال حتى وصلنا إلى شقق سكنية في متناول كل الفئات، حيث يوجد تنوع في أنماط وحدات الإسكان بحيث لا تقتصر المدينة على شريحة واحدة».

وأضاف، أن المحور الصناعي والاستثماري سيساعد في جذب المواطنين، وتوفير فرص عمل، أما المحور السياحي فيطل على الساحل الشمالي بطول 14 كيلو مترا، وشمل إنشاء أبراج ضخمة على البحر بمستوى تشطيب عال، وسيتم إنشاء ممشى سياحي لكل الفئات بطول 14 كيلو مترا، إضافة إلى منطقة ترفيهية بين الأبراج بالمدينة.

وأوضح أن المدينة يعمل فيها نحو 100 ألف عامل، ويجرى العمل بها على قدم وساق، مضيفا، أن إجمالي حجم المشروعات بالمدينة بلغ 180 مليار جنيه على الأرض حاليا.

الدلتا الجديدة تحل مشكلة التكدس السكاني

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما يُنفذ من مشروعات قومية بمدينة العلمين الجديدة، يعد إعجازا وليس إنجازا، نظرا لما يتم من جهد كبير من جانب الجهاز والمسؤولين، مشيدا بمخططات الدولة لإنشاء مدن جديدة بتلك المنطقة، فضلا عن مشروع توسعة الطريق الساحلي.

وأشاد النائب بخطوات الدولة نحو إنشاء دلتا جديدة بالمنطقة لتستوعب الزيادة في الدلتا الحالية، والتي أصبحت تعاني من التكدس السكاني، مشيرا إلى أن العمران مرتبط دائما بالعمل، وأن المحاور التي تنشأ في صعيد وشمال مصر تستوعب الشباب، ليكون مقر العمل بجوار محل الإقامة مثلما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

العلمين الجديدة أهم مدن الجيل الرابع

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة، من أهم مدن الجيل الرابع، مشيدا بما تشهده من إنجازات وإنشاء القطار السريع من العلمين إلى العين السخنة.

وطالب «مسعود» بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية والخارجية بالعلمين، من خلال توقيع تعاقدات مع البواخر العابرة للبحر المتوسط، ورحلات الكروز، وذلك لاستغلال المكان في السياحة الخارجية في ظل وجود منطقة أثرية بها.