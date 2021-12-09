وفد البرلمان بمطروح: العلمين الجديدة حلم مصر الذي حققه السيسي

تفقد وفد البرلمان برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير الاعمال بالمدينة.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة "احنا بنواصل الليل بالنهار علشان نحقق الحلم"، مؤكدا علي ان الدولة توفر جميع الامكانيات لتحويل حلم العلمين الي حقيقة.

مدينة العلمين الجديدة حلم مصر حققه الرئيس السيسي

اكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان، علي ان حجم الاعمال التي تم تنفيذها يخرج من مرحلة الانجاز الي الاعجاز، وماشهده وفد البرلمان يحتاج لسنوات طويلة لتحقيقه، الا ان الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت أكبر دافع لانجاز ماتم تحقيقه.

وخلال تفقد وفد البرلمان للمدينة، اكدوا علي أن مدينة العلمين الجديدة، هي حلم مصر الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شكر وتحيه من النواب للرئيس السيسي

من جانبه قال اللواء يحيى عيسوي، عضو مجلس النواب، ان اهم مايميز مدينة العملين، انها مدينة تم تخطيطها لتكون مدينة لجميع المصريين بكل فئاتهم وليست مدينة لفئة معينة.

ووجه النواب المشاركين في وفد البرلمان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي كل الانجازات التي يتم تحقيقها علي ارض مصر.

واستمعت اللجنة اليوم للمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حجم الأعمال والإنجازات والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمدينة، قائلا:" يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات بها نحو 155 مليار جنيه، والعمل يسير ليل نهار على مدار ثلاث دوريات على مدار اليوم العمل مستمر على مدار السنوات24 ساعة فى اليوم.

وتابع سمير خلال الزيارة الميدانية لوفد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة لمدينة مطروح والعلمين لتفقد حجم الإنجازات فى المشروعات القومية:" المدينة صدر لها القراران الجمهوريان، رقم 108 لسنة 2018 بمساحة 48 ألف فدان، ورقم 76 لسنة 2020 بمساحة 102 ألف فدان كامتداد للعلمين الجديدة، وتقدم المدينة الجديدة مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية كبيرة وتوفر المزيد من فرص العمل، بما تتضمنه من مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية".