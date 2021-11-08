الجزار يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة العلمين الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.

15 برجًا وجراج يسع 3 آلاف سيارة

وقال الجزار، إنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً من أبراج المنطقة الشاطئية، بينما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية التجارية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وأضاف وزير الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة، تضم مشروعًا آخر للأبراج، وهو مشروع أبراج الداون تاون، والذي تنفذه شركة «cscec» الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5 أبراج سكنية تضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأشار الجزار، إلى أن منطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة، تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة سكنية، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتوسط، وبمساحات تتراوح بين 90 مترًا مسطحًا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات (Tawin House) بالروف، كما يجرى تنفيذ الحى اللاتيني على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم آلافاً من الوحدات السكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

4096 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

وأضاف، أنه يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل «لبحيرة، الرئيسية، الحديقة المركزية، المسجد، الكنيسة، المسرح الروماني، الأوبرا، المباني التجارية والفندقية في الحي القديم، مجمع السينمات»، بجانب تنفيذ كمبوند «مزارين»، بمساحة 700 فدان، ويضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية «عمارات، فيلات، شاليهات»، إضافة إلى تنفيذ 4096 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط.