تفاصيل وظائف وفرص عمل جديدة توفرها «الشباب والرياضة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة، دورها المجتمعي، والخدمي الذي تقدمه للشباب من الجنسين في جميع المحافظات، مساهمة منها في المشاركة في مبادرة الدولة المصرية، لتخفيض معدلات البطالة، بجانب المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، حيث أعلنت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون والتنسيق مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عن عقد اليوم التوظيفي المفتوح، يوم الخميس المقبل، لتوفير فرص عمل ووظائف جديدة للشباب.

فرص العمل الجديدة من خلال اليوم التوظيفي المفتوح

ويوفر اليوم التوظيفي المفتوح، فرص عمل للشباب في سلسلة محلات سوبر ماركت «أولاد رجب»، يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا للوظائف التالية:

الوظائف المطلوبة في محلات أولاد رجب

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن الوظائف وفرص العمل المطلوب شغلها من الشباب من الجنسين بخبرات وبدون خبرات، وهي على النحو التالي:

1- مديرين فروع

2- مدير قسم الأغذية الطازجة

3- مدير قسم الأغذية الجافة

4- مشرف قسم الأغذية الجافة

5- مشرف مجمدات

6- مشرف خضار وفاكهة

7- مشرف بقالة

8- مشرف لحوم

9- مشرف دليفري

10- كاشير

11- موظفFMC12. محضر طلبات

13- سائق رخصة مهنية (أولى – ثانية - ثالثة)

14- سائق فسبا خاصة

15- منسق (ممرات – تجميل - منزلية)

16- بائع خضار وفاكهة

17- بائع بقالة

18- بائع لحوم (بلدي)

19- بائع أسماك

20- بائع مخبوزات

21- خباز

22 - رئيس قسم المخبوزات

23- أمين مخزن (بالعبور)

24- عمال مخزن (بالعبور)

25- موظف أمن.

26- مراقب كاميرات

27- فني تبريد وتكييف

28- ميكانيكي (ديزل- بنزين) (بالعبور)

شروط التقديم

-موقف واضح من التجنيد

- السن من 20 إلى 45 عاما

- التقديم في 270 شارع التسعين الشمالي خلف الفندق الصيني بجوار جوميا -التجمع الخامس من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا

- اللوكيشن:

https://bit.ly/3msjwGq

للاستعلام:01148222992 /01066631744/ 01013411124 .

-للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة:

https://bit.ly/3poEJTM

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3suZ2R5