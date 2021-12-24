وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» لجميع المؤهلات.. متاح فرص لذوي الهمم

أعنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدد من إعلانات التوظيف المختلفة، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالإدارة العامة للمشروعات، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، لجميع المؤهلات الدراسية وبمرتبات مجزية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

وظائف سلاسل ماركت «أولاد رجب»

أعلنت مجموعة «أولاد رجب»، عن تنظيم يوم مفتوح لـ التوظيف يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، يبدأ في الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مديرو فروع.

- مدير قسم الأغذية الطازجة.

- مدير قسم الأغذية الجافة.

- مشرف قسم الأغذية الجافة.

- مشرف مجمدات.

- مشرف خضار وفاكهة.

- مشرف بقالة.

- مشرف لحوم.

- مشرف دليفري.

- كاشير.

- موظفFMC12.

- محضر طلبات.

- سائق رخصة مهنية «أولي – ثانية – ثالثة».

- سائق فسبا خاصة.

- منسق «ممرات – تجميل – منزلية».

- بائع خضار وفاكهة.

- بائع بقالة 18.

- بائع لحوم «بلدي».

- بائع أسماك.

- بائع مخبوزات 21.

- خباز 22.

- رئيس قسم المخبوزات.

- أمين مخزن «بالعبور».

- عمال مخزن «بالعبور».

- موظف أمن.

- مراقب كاميرات.

- فني تبريد وتكييف.

- ميكانيكي «ديزل – بنزين ».

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في العبور.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد.

- أن يتراوح سن المتقدم للوظائفبين 20 و45 عاما.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة التوجه لشارع راغب تقاطع شارع شريف، مول الرضا، بجوار ماكدونالدز حلوان، فرع أولاد رجب، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصر يوم الأحد.

وظائف صيدليات سيف

أعلنت مجموعة صيدليات سيف عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- صيدلي «بكالوريوس صيدلة – خبرة أو بدون».

- مبيعات داخلية تجميل «مؤهل عالي أو فوق متوسط – خبرة أو بدون».

- مراقب كاميرات «مؤهل متوسط على الأقل – خبرة أو بدون».

- مندوب توصيل «مؤهل متوسط على الأقل – امتلاك دراجة نارية – رخص سارية».

- موظف أمن «مؤهل متوسط على الأقل».

الشروط المطلوبة

- عامل خدمات «لا يشترط مؤهل».

- مكان العمل للصيدلي يكون «وسط البلد – الهرم – الإسكندرية – المهندسين – الشيخ زايد – مصر الجديدة – العبور – الشروق – التجمع – مدينة نصر – دمياط».

- مكان العمل للمبيعات الداخلية تجميل «القاهرة – الجيزة – العبور».

- مكان عمل مراقب الكاميرات «مصر القديمة - موظف أمن «القاهرة - الجيزة».

- مكان عمل عامل الخدمات «القاهرة – الجيزة».

- مواعيد العمل تكون وردية متغيرة مسائية وليلية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- أن يكون الموقف محدد من التجنيد.

المميزات والحقوق

- الرواتب يتم تحديدها حسب كل وظيفه والخبرة.

- تمنح الشركة للعاملين وقت إضافي وفرصة للترقيات.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وتوفر لهم تأمين طبي خاص وتأمين على الحياة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف، التوجه للعنوان الكائن بـ11 شارع أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط مصر القديمة إدارة صيدليات سيف.

وظائف شركة «تيفال زهران»

أعلنت شركة جروب تيفال زهران عن حاجتها لمندوب بيع «Promoter»، يكون مسئول عن المبيعات داخل الفرع، وأكدت الشركة أن الوظيفة متاحة لذوي الهمم بالعمل في فروع «أكتوبر - مدينة نصر- المعادي».

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في «التجمع الخامس - مصر الجديدة - مدينة نصر - مصر القديمة - وسط البلد - الرحاب - أكتوبر - المنيا - الزقازيق - سوهاج - المنصورة».

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط ومؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- الرواتب تصل إلى 2000 أساسي + 1500 عمولة.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وتأمين طبى خاص وأرباح سنوية.