أسند له السيسي تنفيذ كوبري على النيل.. تادرس لـ«الوطن»: تحت أمر الرئيس

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد المقاولين الموجودين في افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر اليوم أثناء تواجده بمحافظة قنا، قائلا :«هتخش تعمل كوبري دار السلام وهتاخد 25% والباقي لما تخلص»، فرد هاني تادرس قائلا «اللي تؤمر به سيادتك يا ريس».

فرحة تادرس بحديث السيسي معه

وفي أول تصريحات من رجل الأعمال المهندس هاني تادرس حول طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي له خصيصا بالاسم في الافتتاح بتنفيذ كوبري دار السلام، قال تادرس: «في البداية أود أن أعبر عن سعادتي البالغة وفرحتي بمخاطبة الرئيس السيسي وسط قيادات الدولة المصرية وتحديدي شخصيا لتنفيذ مشروع يعبر عن مدى الثقة من سيادته لأعمال التي أقوم بها».

الأهم من الأموال نهضة مصر

وأضاف تادرس في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أنه حصوله على مقابل 25% من إجمالي التنفيذ والحصول على باقي النسبة عقب الانتهاء من التنفيذ، أنه لا توجد بينه وبين الدولة وقياداتها مشكلة في الحصول على أي نسبة من الأموال مهما بلغت المهم أن يتم تنفيذ هذه المشروعات القومية بنفس الدقة والجودة ونفس المعايير العالمية.

نشتغل من غير فلوس عشان خاطر مصر

وتابع تادرس، أنه لا يهم الأموال لديه ولكن ما يهمه هو تنفيذ أجندة الدولة في عملية المشروعات القومية وأن يكون شريكا في عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 خير لديه من أموال الدنيا، موضحا «نشتغل من غير فلوس عشان خاطر مصر».

كنا نرغب في الحصول على منحة نتيجة للإنجازات

وعن المطالبة بإعفاء الموظفين من خصم 150 جنيها من متوسطي الدخل، قال: حاولت الحديث مع الرئيس السيسي فترة أطول، وكانت فكرة الحصول على المنحة أو هدية وسيلة للحديث مع الرئيس وإدخال بعض الفرحة على الموظفين نتيجة إنجاز العديد من المشروعات التي تم إنجارها في صعيد مصر ضمن أهداف التنمية التي تسعى الدولة في تحقيقها في كل ربوع مصر.

شرف خدمة مصر وتحقيق أهدافها

وختتم تادرس حديثه مع «الوطن» العمل مع القيادة المصرية وتنفيذ المشروعات القومية يعد شرفا كبيرا ووساما على صدورنا ولن نتأخر على مصر في تنفيذ أي مشروعات ترغب الدولة في إسنادها لنا ولن نبحث عن الأموال وما يهدف هو تحقيق التنيمة في مصر.