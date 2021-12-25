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السيسي يصل قرية المراشدة بقنا لمتابعة تطوير الخدمات ضمن «حياة كريمة»

كتب:

محمد متولي
04:22 م | السبت 25 ديسمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى قرية المراشدة بمحافظة قنا، لتفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام وسائل ميكانيكية حديثة في إعادة ورصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق الجديدة، بما لا يؤثر على سيرها أو يؤثر على البيئة.

وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر لديها أكثر من طريقة لإصلاح الطرق وهي الـcir، وهي مجموعة لتدوير طبقات الأسفلت على البارد عندما تكون الشروخ بسيطة وغير نافذة.

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