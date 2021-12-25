الرئيس السيسي يفتتح محور «الشهيد الرائد باسم فكري» في قنا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محور الشهيد الرائد باسم فكري، أعلى نهر النيل في محافظة قنا، ضمن الافتتاحات الرئاسية لمشروعات التنمية التي يشهدها الرئيس خلال أسبوع الصعيد.

افتتاح محاور أعلى نهر النيل في الصعيد

وتضمنت الافتتاحات الرئاسية، اليوم، عدداً من المحاور التي كلف الرئيس بإنشائها كل 25 كيلومتراً على نهر النيل في نطاق الصعيد، بدلاً من الحاجة للسفر 100 كيلو، فالدولة لم تنشئ محاور على النيل في هذه المنطقة قديما إلا 3 أو 4 محاور، وجرى العمل على إنشاء ما يقرب من 14 محوراً تنموياً بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

افتتاح 5 محاور على نهر النيل

وجرى افتتاح 5 محاور على نهر النيل، هي: محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات، ويربط بين البر الشرقي للنيل، عبر طريق الصعيد الحر من وصلة بياض العرب، وبين البر الغربي للنيل عبر طريق «الفيوم - بني سويف».

كما تمّ أيضًا افتتاح محور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال المدينة، والصحراوي غرباً عبر نهر النيل، وكذلك محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومتراً، ويربط الطريق الزراعي الشرقي بالزراعي الغربي والصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، كما يجري غدا افتتاح محور «ديروط – الفرافرة»، المرحلة الأولى، بطول 15 كيلومتراً، ويربط بين شرق النيل وغربه.