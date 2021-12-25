متحدث «ذوي الهمم» يكشف كواليس لقائه بالسيسي: «قال لي أنتم قد الدنيا»

كشف عبد الرحمن عرام، المتحدث الرسمي باسم «ذوي الهمم في مصر»، تفاصيل مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف» الأخيرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذكر أنه عندما تم إبلاغه بالمشاركة في الاحتفالية والوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شعر بفرح كبير للغاية.

والدته أكبر داعم له طوال حياته

وأضاف «عرام»، خلال حواره في برنامج «حلو الكلام»، مع الإعلامية منال سلامة، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه في نهاية احتفالية «قادرون باختلاف»، وقبل إلقاء الرئيس السيسي كلمته، وجد الرئيس يصعد إلى مسرح الاحتفالية ويُسلم عليه، وقال له: «أنتم قد الدنيا»، على حسب قوله، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن والدته تُعد أكبر داعم له طوال حياته، خاصة بعد تعرضه للتنمر في أوقات كثيرة.

تنمر من قبل الطلاب والمعلمين

وسرد المتحدث الرسمي باسم «ذوي الهمم في مصر»، بعض التحديات الكثيرة التي واجهته في حياته، مشيرا إلى أنه في مرحلة الطفولة، تفاجأ بعدد من زملائه بالمدرسة وكذلك المعلمين يتنمرون عليه، ويوجهون له رسائل معناها: «أنت إزاي جيت هنا؟»، مؤكدًا أن بعض المدرسين لم يكونوا على دراية ولم يعرفوا شيئًا عن طلاب الدمج، ولكنه اجتهد في الدراسة والتحق بكلية الإعلام.

أسباب التحاقه بكلية الإعلام

وعن سبب التحاقه بكلية الإعلام، قال عبد الرحمن عرام، إن الكلية تسهم في تغيير الشخصية بشكل كبير، وبالفعل ساهمت كثيرًا في تغيير شخصيته للأفضل، وحصل على كورسات تدريبية في ماسبيرو مع المذيع أسامة منير، وكان لديه من وعي كبير للرد على كل ما ضايقه وتنمر عليه، متابعا: «بعد وفاة والدي دخلت في اضطراب نفسي وعالجت نفسي بنفسي»، موضحًا أن طلاب الدمج أصبح لهم فرصة أكبر للحصول على التعليم مثل الطلاب الطبيعيين.