وظائف شاغرة لجميع المؤهلات.. راتب يصل لـ8 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف شاغرة ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والتكنولوجية، ودون مؤهل من أصحاب الخبرة، ودون خبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات برواتب تصل إلى 8000 جنيه.

وظائف للمؤهلات العليا

شركة للحديد والمعادن تطلب الآتي:

1. مسؤول مبيعات حديد وصلب: يكون مسؤولًا عن تحقيق أهداف الشركة في المبيعات والتوسع.

2. مسؤول ترخيص سيارات ملاكي: يكون مسئولًا عن كل ما يتعلق بترخيص السيارات الملاكي داخل الشركة.

3. مسؤول إيجار سيارات ملاكي: يكون مسئولًا عن كل ما يتعلق بإيجار السيارات الملاكي داخل الشركة.

مكان العمل: زهراء المعادي.

الشروط والمزايا المشتركة:

- مؤهل عالِ خريجين، مؤهل متوسط لوظيفة مسئول التراخيص.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- خبرة في نفس الوظيفة المتقدم لها.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

- المرتبات: المبيعات من 6000 إلى 8000 جنيه + عمولة، ومسئول التراخيص من 3000 إلى 4000 جنيه، ومسؤول إيجار سيارات من 3000 إلى 4000 جنيه + عمولة.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

- يوم الجمعة إجازة.

- تأمينات.

شركة لخدمات البريد السريع تطلب للتعيين الآتي:

1. مراسلين دعم بنوك: استلام إصدارات وتسليم مرتجعات من وإلى البنوك من وإلى الشركة.

2. مراسلين بنوك: استلام وتسليم الكروت الخاصة بالبنوك من وإلى الشركة.

3. سائق يحمل رخصة درجة أولى أو ثانية أو ثالثة.

4. سائق سيارة دبابة صندوق مغلق: استلام وتسليم الشحنات الخاصة بالبنوك من وإلى فروع الشركة.

مكان العمل: القاهرة الكبرى.

الشروط والحقوق المشتركة:

- موهل متوسط، أو فوق متوسط، أو عالِ، ولا يشترط مؤهل للسائق.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

- الرواتب: مراسل الدعم 2500 جنيه، ومراسل البنك 1500جنيه، بالإضافة إلى 1500 بدل، والسائق من 3500 إلى 4000 جنيه.

- وقت إضافي، وتأمين اجتماعي وطبي خاص وتأمين على الحياة، وترقيات.

وظائف للمؤهل المتوسط ودون مؤهل

شركة لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة «الملابس المنزلية» تطلب للتعيين الآتي:

1. مراقب جودة

المسئوليات ومهام العمل:

- مراقبة خط الإنتاج ومتابعة تنفيذ العينات المطلوبة والالتزام بمواعيد تسليمها.

- وضع خطط وطرق اختبار المنتجات للتأكد من جودتها.

مكان العمل: المرج الجديدة «العزبة البيضاء».

الشروط والحقوق:

- مؤهل متوسط ويفضل يكون له علاقة بالنسيج والحياكة.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- خبرة من 3 إلى 4 سنوات في نفس الوظيفة.

- يشترط عمله السابق كمراقب جودة ويكون لديه خبرة في ماكينات سنجر وأوفر كمبيوتر.

- المرتب: يبدأ من 3500 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- ساعات العمل: من 8:30 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

- تأمين اجتماعي.

- الجمعة إجازة.

شركة لبيع الملابس الكلاسيكية تطلب للتعيين الآتي:

1. محاسب فرع.

2. مدير فرع.

3. مبيعات داخلية.

مكان العمل: فرع الزقازيق «الزقازيق القومية 24 شارع الأمن الغذائي ‏الزقازيق».

الشروط والحقوق المشتركة

- مؤهل عالِ لوظيفة المحاسب ومؤهلات تبدأ من متوسطة لباقي الوظائف.

- خبرة في نفس الوظيفة المتقدم لها.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: المبيعات من 2500 إلى 3000 جنيه + العمولة، ومدير الفرع من 3000 إلى 3500 جنيه + العمولة، والمحاسب 3000 + العمولة.

- 10 ساعات عمل.

- تأمينات.

- مكافآت وفرص للترقي.

ويمكنك التقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيس بوك».