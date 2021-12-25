وظائف متاحة لذوي الهمم.. بعضها يتخطى راتبها 7 آلاف جنيه

طرح موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف المختلفة، فرص عمل لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة بكل مؤسساتها على دعمهم، ومن منطلق الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة للحصول على الوظيفة.

وجاءت شروط وتفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظيفة مندوب توصيل

- اسم الشركة شركة راية للتأجير التمويلى: مقر العمل السادس من أكتوبر، الجيزة

رخصة دراجة نارية: نعم.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500- 7700 جنيه مصري.

يشترط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة للتأكيد أنه من ذوي الهمم.

وظيفة عمال إنتاج

اسم الشركة: ليوني

مقر العمل: مدينة بدر - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 120عاملا.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2100- 2500 جنيه مصري.

يتم التعيين من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

العقد 6 شهور قابل للتجديد.

حاصل علي شهادة تأهيل (5%) أو بطاقة الخدمات المتكاملة من مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

نقبل الإعاقات السمعية أو الإعاقات الحركية الخفيفة فقط.

وظيفة مشرف عمال نظافة

اسم الشركة: شركة راية للتأجير التمويلى.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

يشترط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.

وظيفة فني نقاشة

اسم الشركة: شركة راية للتأجير التمويلى.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

يشترط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.

وظيفة سباك

اسم الشركة: شركة راية للتأجير التمويلى.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500- 5500 جنيه مصري.

المهام المطلوبة:

- تركيب الأنابيب على المراحيض والبالوعات.

- تجميع المعدات والصمامات لتركيبها.

- تصميم المخططات الأولية لأنابيب الصرف الصحي.

- استكشاف الأعطال والأخطاء في أنظمة الصرف الصحي قبل البدء بتركيب الأنابيب.

- ضمان وصول المياه لجميع الأجهزة المنزلية مثل الغسالة وغسالة الصحون وسخانات المياه.

وظيفة كاشير

اسم الشركة: شركة راية للتأجير التمويلى.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18- 27 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

يشترط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.