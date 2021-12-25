وظائف شاغرة في البنك الكويتي الوطني بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

أعلن البنك الكويتي الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في فروع البنك العاملة في مصر، وجاءت تلك الوظائف لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للشباب.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك الكويتي الوطني، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على شهادة جامعية.

- أن يكون لديه معرفة كافية بالعمل والخبرة في ائتمان الشركات والتجزئة.

- أن يكون لديه معرفة عملية بمخاطر الائتمان، ومكافحة غسيل الأموال، والمتطلبات التنظيمية أو الامتثال ذات الصلة.

- أن يكون على دراية باتفاقات بازل 2 كحد أدنى.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- أن يكون لديه مهارات مايكروسوفت أوفيس.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح بين 10 و15 عاما في إدارة الائتمان، ومن 5 إلى 8 سنوات منها مع مؤسسات دولية ذات قدرة إدارية إقليمية.

- أن يكون لديه مهارات فهم قوية لأنظمة وإجراءات الائتمان.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية قوية.

- التنظيم القوي وإدارة الوقت ومهارات المتابعة.

- حل سريع ومناسب للمشكلات أو القضايا.

- مواكبة لمخاطر الائتمان، ومكافحة غسل الأموال، والمتطلبات التنظيمية.

- الاهتمام بالتفاصيل والدقة معرفة سياسات وإجراءات البنك.

- القدرة على العمل دون إشراف دقيق والقدرة على العمل تحت الضغط.

مسئوليات الوظائف

- مسؤول عن وظيفة إدارة الائتمان بالكامل داخل المجموعة (الكويت والمواقع الدولية حيثما يوجد وجود لإدارة الائتمان)؛ ويدير عملية توثيق الائتمان، وضوابط الائتمان، وأنشطة المراقبة والإبلاغ في الوقت المناسب وبدقة ، لضمان أعلى مستوى من ضمان الجودة والامتثال لسياسة الائتمان للأنشطة التشغيلية بشكل مستقل عن شركاء المكتب الأمامي للأعمال والتأكد من تلبية احتياجات العملاء الداخليين بينما تظل ضوابط الائتمان قوي.

- ضمان التبادل المستمر للمعرفة والمهارات الفنية لأعضاء الفريق في جميع جوانب المنطقة المعنية.

- يضمن وجود عمليات وضوابط قوية داخل المجموعة لدعم دور إدارة الائتمان المحدد، توحيد العمليات في جميع المواقع الدولية والكويت حيثما كان ذلك ممكنًا وإجراء فحص سلامة لضمان الامتثال الكامل.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقع وتخفيف المخاطر الناشئة، ويكون نقطة الاتصال الرئيسية لشركاء الكويت ورؤساء أعمال المجموعة المصرفية الدولية للأنشطة التي تمس دور إدارة الائتمان داخل المجموعة.

- التأكد من إدارة توقعاتهم ومعالجة مخاوفهم كلما كان ذلك مناسبًا، وإدارة مباشرة رؤساء إدارة الائتمان القطري في الكويت والإمارات والسعودية والأردن والبحرين ولبنان والصين وباريس وينتشر في مصر ولندن.

- يقيم موظفي إدارة الائتمان داخل المجموعة ويقدم الدعم المطلوب لرؤساء إدارة الائتمان في الدولة لتحسين الجودة كلما دعت الحاجة، يشارك في استراتيجيات تنفيذ نظام جديد يلامس ضوابط الائتمان داخل المجموعة وينسق الجهود مع فريق إدارة الائتمان المحلي من أجل التنفيذ الناجح، الإشراف على مشاريع إعداد التقارير التنظيمية تحت مسؤولية إدارة الائتمان ويضمن الدقة والتنفيذ في الوقت المناسب.

- تصعيد أي قلق أو تأخير إلى كل منها الإشراف على أنشطة إدارة الائتمان للمجموعة لضمان أعلى مستوى من ضمان الجودة والامتثال لسياسة الائتمان والإجراءات المعمول بها، يراجع ويؤكد الردود على نتائج التدقيق المتعلقة بإدارة الائتمان على أساس دوري ويضمن تنفيذ التوصيات ذات الصلة في الوقت المناسب ،اقتراح المبادرات والأفكار لتحسين العمل والإجراءات الداخلية في إطار مسؤولية إدارة الائتمان من أجل تعزيز الجودة والإنتاجية والضوابط ومتابعة تنفيذها.

- مواكبة لأفضل الممارسات والمعايير الصناعية الحالية ومتابعة التطورات في هذا المجال.