مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقان في حادث تصادم بمحافظة أسيوط، قبل قليل، بين سيارة ودراجة بخارية على طريق «أسيوط - سوهاج»، أمام قرية «نجع زريق»، التابعة لمركز البداري، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وإخطار السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار أمني بحادث تصادم في مركز البداري

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع «أسيوط - سوهاج»، أمام قرية «نجع زريق»، دائرة المركز، ووقوع متوفي ومصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز إلى محل البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة أجرة لنقل الركاب «تمناية» رقم (3181 ن ق)، ودراجة نارية بدون لوحات.

أسماء المتوفي والمصابين

نجم عن الحادث مصرع «عماد علي أبو غدير»، 40 سنة، مقيم بقرية «نجوع المعادي»، بدائرة مركز البداري، وإصابة كل من «أحمد محمود عبد العال»، 30 سنة، و«طلعت محمود عبدالعال»، 50 سنه، يقيمون بنفس القرية.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى البداري المركزي، حيث تم التحفظ على جثمان المتوفي في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لاستكمال العلاج.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.