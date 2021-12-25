الحاج سعيد عن حديث السيسي معه: «رئيس من السماء.. عارف اللي شغالين بالاسم»

كشف المهندس سعيد محمود، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الطرق بمحافظات الصعيد، تفاصيل حواره مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح بعض المشروعات القومية بقنا، إذ قال له السيسي: «ممكن يا حاج سعيد تخلص كوبري دشنا خلال عام، وتاخد 25% من مستحقاتك لحد ما تخلص وبعدين تاخد الباقي»، إذ ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر بالعاملين في المقاولات.

الحاج سعيد: الرئيس يقدر جهود شركات المقاولات

وقال «الحاج سعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس يرى الجهود التي يبذلها ملاك شركات المقاولات، «الـ25% اللي الرئيس السيسي هيدهملنا حلوة والدنيا هتمشي والمشروع هيخلص، مصر دي بلدنا ولو نقدر نعمل أكتر من اللي بنعمله هنعمل»، موضحًا أن إشادة رئيس الجمهورية بأعمالنا أهم من أي مكسب.

الحاج سعيد: أي شركة مجتهدة ومخلصة بتلاقي شغل على طول

وأوضح الحاج سعيد، أن محور سمالوط طوله 24 كيلومترا، وجرى تنفيذه في عامين بأعلى جودة، مستطردًا: «والله العظيم ما يهمني المكسب، والقطاع الخاص كله شغال، مفيش فينا حد قاعد، أي شركة مجتهدة ومخلصة بتلاقي شغل على طول»، مؤكدًا أن هناك 6 آلاف شخص يعملون في شركته، «ربنا بيرزقني بزرقهم».

وأضاف أنه تفاجأ بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحديث له خلال افتتاح عدد من المشروعات، «الرئيس السيسي والله العظيم هدية من السماء وربنا رزقه بمجموعة من الطيبين المخلصين زي حالاتي»، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعرفه بالاسم كونه قام بتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تطلقها الدولة، ولهذا يتذكره الرئيس السيسي، «السيسي مش بيقعد، ده بيعدي على كل المشروعات وبيشوف مين عمل المشروع ده».

السيسي عارف كل الناس اللي شغالة

وتابع: «الرئيس السيسي عارف كل الناس اللي شغالة»، موضحًا أن القطاع الخاص يوجد فرص أمامه كثيرة للعمل، وهناك 6 آلاف عامل يعملون معه، وأهم ما لديه أن من يعملون معه يقبضون راتبهم، «هو ده مكسبي، وإن الناس تستنفع بالمشروع»، منوها بأن هناك ممثلين لنحو 16 شركة مقاولات حضروا الاحتفالية اليوم.