خطة البيئة لاستخراج الكهرباء من الصرف الصحي بجنيه للكيلو وات

قال الدكتور ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزار البيئة، إن الوزارة بدأت بالتعاون مع وزارة الإسكان في طرح عدد من مشروعات استخراج الطاقة من محطات الصرف الصحي، للاستفادة منها في محطات الكهرباء، حيث يتم استخراج غاز الميثان من محطات الصرف الصحي، إذ تحوي المحطات حمأة نشطة، ويتم عمل وحدات لتحويل الحماة لغاز ميثان والاستفادة منه للحصول على كهرباء.

أسعار استخراج الغاز من الصرف الصحي

وقال «محجوب» لـ «الوطن»، إن العمل بدأ في خطة للاستفادة من محطات الصرف الصحي لإنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة، عقب قرار رئيس الوزراء، رقم 41 لسنة 2019، بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من محطات الصرف، والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة بسعر 1.03 جنيه لكل كيلو وات في الساعة، لإنتاج غاز الميثان من الحمأة على أن تكون بمقدار 300 ميجا وات.

وأشار إلى أن القرار نص على أن تكون سعة المحطات عند حد أقصى 20 ميجا وات، وحد أدنى 500 كيلو وات، للربط على شبكة الجهد المتوسط على أن يتحمل مالك المحطة تكلفة ربط محطته بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

وتعمل المحطات إلى تخفيض الحمأة الناتجة من المحطة بمقدار 30%، وإلى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، عن طريق هضم الحمأة وإنتاج غاز الميثان منها، ويتكون المشروع من هواضم عملاقة سعة 16 ألف متر مكعب، وخزان لاستقبال الحمأة وخزان لتخزينها ومبنى التوزيع وخزانين للغازات، ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية ومبنى لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المخلفات

وأشار «محجوب»، إلى أن دراسة لوزارة البيئة، كشفت أن محطات الطاقة من المخلفات والصرف الصحي، يمكنها أن تسهم بحلول عام 2030 في توليد 53% من الكهرباء التي تحتاجها مصر مـن الطاقة المتجددة، ما يعود على مصر بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص العمل.