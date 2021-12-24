وزيرة البيئة تعقد أول اجتماع بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول اجتماع بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مساعدي الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة، وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الهامة والموقف التتفيذي لها.

الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كما تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمي داخل الوزارة، وموقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، في ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية.

ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتوفير المخصصات المالية اللازمة ليكون مبنى الوزارة مراعي لاشتراطات المباني المتوافقة بيئيا من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات، و نشر المسطحات الخضراء داخل المبنى وحوله، وذلك اتساقا مع التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد.

توجيهات الرئيس بالانتقال التدريجي للعاصم الإدارية

كما تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مبنى الوزارة، للاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، للاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمبنى ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وذلك تمهيدا لنقل موظفي الوزارة إليه، بشكل تدريجي كفترة انتقالية تجريبية، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.