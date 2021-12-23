البيئة: تدريب العاملين بالمنشآت الفندقية في البحر الأحمر وجنوب سيناء

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تنفيذ برنامج لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بقطاع الفنادق من خلال مشروع «دمج وصون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر»، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، على مدار ثلاثة أيام بمدن مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، بحضور ممثلين عن 62 منشأة فندقية.

دمج البعد البيئي في الأنشطة السياحية

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنّ البرنامج يأتي ضمن جهود وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة ودمج البعد البيئي في ملفات التنمية ومنها الأنشطة السياحية، بهدف تعميم تنفيذ معايير الاستدامة في تشغيل المنشآت الفندقية، والمساهمة في زيادة ربحية واستدامة القطاع، بعد تقييم الوضع الحالي للفنادق وإعداد توصيات بالمعايير الواجب تطبيقها للتقليل من نفقاتهم وتحقيق أعلى معدل للاستدامة المالية والبيئية، حيث يتم حاليا إعداد الدليل الإرشادى لتطبيق تلك المعايير.

وزيرة البيئة: خلق ميزة تنافسية للسياحة البيئية في مصر

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور بناء قدرات العاملين في المنشآت الفندقية بمجال الاستدامة البيئية، وخاصة في محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتطوير العمل بالفنادق ومنحها ميزة تنافسية سياحية مع استضافة مصر في نوفمبر المقبل لمؤتمر المناخ COP27 والذي يعد الحدث الأضخم بيئيا من حيث حجم المشاركة من بلدان العالم.

بناء قدرات العاملين بقطاع الفنادق

ووفقا لبيان صحفي، أشارت الوزيرة إلى أنّ البرنامج يعمل على رفع وعي وبناء قدرات العاملين بقطاع الفنادق في عدة مجالات منها، نظم إدارة الموارد والتطوير المستدام، وتقييم الوضع الحالي للوصول لأفضل الممارسات، والجدوى الاقتصادية والبيئية من تطبيق المعايير المقترحة، بالإضافة إلى آليات تنفيذ المعايير المقترحة بالفنادق بنجاح، وفهم دور التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وآليات خفض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، الطاقة ، الموارد والمخلفات، مع الحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ومن ثم استدامة العائدات الاقتصادية للقطاع الفندقي على المدى الطويل .