اقتصادي عن إمكانية إنتاج مصر 42% من الطاقات المتجددة: تعتمد على البيئة

استراتيجية قومية للطاقة المتجددة تهدف الوصول إلى إنتاج 42% من الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاجنا من الكهرباء، هذا ما صرح به الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء، حيث تنظر القيادة السياسية إلى مسألة توفير الكهرباء للمواطنين والاعتماد على الطاقة النظيفة على أنه قضية أمن قومي، فقد تم إنشاء محطات كهرباء بقدرات إنتاجية هائلة وصلت إلى 14 ألفا و400 ميجا وات، وتدشين محطة الضبعة للطاقة النووية، بالإضافة لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان.

مناخ مصر الجاف أساس إنتاج الطاقة النظيفة

وتعليقًا على هذا الشأن، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن من ضمن سلسلة أهداف الدولة للتنمية الشاملة الاعتماد على توفير الطاقةِ النظيفة للسوق المحلية في توليد الكهرباء، وأن استهداف الوصول لإنتاج 42% من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر بيئية مثل الشمسية، والرياح، والمياه.

وأضافت الدكتورة هدى الملاح، لـ«الوطن» أن مناخ مصر الجاف يساعد على الاستغلال الأمثل لعناصر الطبيعة في إنتاج الطاقة النظيفة، وأشارت إلى أن تكاليف الإنتاج منخفضة جداً لاعتمادها على مصادر طبيعية.

الهيدروجين الأخضر وعصر الطاقة المتجددة

وذكرت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن مصر تولي اهتماما كبيرا في قضية التغيرات المناخية التي تواجه العالم حاليا، من خلال التوجه للطاقة النظيفة والتي تعد أولى خطوات حماية البيئة من الانبعاثات الضارة، وتفاقم أزمة المناخ.

خطوه مهمة لتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة

كما أكدت أن مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بقرية «بنبان» أنتج 1600 ميجا وات، ويأمل أن تصل الحصيلة الإنتاجية لـ 2500 ميجا وات وهي نسبة 42% المتوقع أن تصل إليها إنتاجية الطاقة.

وتابعت أن الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من خلال عملية فصل جزيئات الهيدروجين عن الأكسجين الموجودة في الماء، عن طريق التحليل الكهربائي، يوفر الكثير ويحد من وتيرة استيراد الوقود والبترول من الخارج، الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة، بالإضافة إلى انبعاثاته الخفيفة جداً عكس الطاقات الأخرى.