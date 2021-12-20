وزيرة البيئة ترفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لمواجهة سوء الطقس

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المسبقة؛ لمواجهة أخطار الفيضانات والسيول التي قد تنتج عن الطقس غير المستقر؛ للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين.

إجراءات استباقية من «البيئة» لمواجهة السيول والفيضانات

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ الوزارة تتخذ عددًا من الإجراءات الاحترازية الاستباقية؛ لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة، حيث يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتبادل المعلومات، في ضوء خطة السيول التي أقرَّها مجلس الوزراء ، والتنسيق مع المحافظات المختلفة؛ لمتابعة الموقف والتدخل السريع ورفع المياه أولاً بأول؛ لمنع تراكم المياه بالمحمية أو المقرات الإدارية.

أماكن إخلاء للطوارئ بالمحميات ومواقع التخييم

وأوضحت أنّ الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية، خلال فترة السيول حال حدوثها، حيث حدّدت المواقع المهددة مثل مخرات السيول، ومرّت عليها، كما حددت مواقع التخييم بعيدًا عن مخرات السيول، ووُضعت خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، إضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ، والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك، كما وُضعت لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج، مع وضع خريطة لكل محمية على موقع الوزارة.