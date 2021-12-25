إشادات بالسيسي وطريق الكباش.. الديهي يتجول في السوق السياحية بالأقصر

أجرى الإعلامي نشأت الديهي، جولة تفقدية في محافظة الأقصر، على هامش افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشروعات في محافظات الصعيد، والتقى مع عدد من المواطنين، إذ قال أبو عمرو، سائق حنطور، إنه شارك في أغنية «الأقصر بلدنا» في احتفالية طريق الكباش، ويبلغ من العمر 65 عامًا، وورث مهنته أبًا عن جد، ويعمل سائق حنطور منذ 50 عاما، وعُمر الحنطور الذي يقوده 150 عامًا، وهو حنطور إنجليزي ويعتبر أقدم حنطور في الأقصر بأكملها، ويجري تجديده وتطويره باستمرار.

«أبو عمرو» سائق حنطور

وأضاف «أبو عمرو» خلال تصريحات في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على قناة «TeN»، أن الأقصر بها ثلث آثار العالم، وأنه شارك في فيلم لـقناة «بي بي سي» الإنجليزية منذ عامين بالبر الغربي، كما ذكر أن أفضل سائح يقابله هو السائح الإنجليزي، مؤكدًا أن يوم افتتاح طريق الكباش كان يوما سعيدا بالنسبة له، «الناس راضوني أحسن رضا»، وأضاف «منذ اندلاع الثورة حال البلد وقف والثورة كانت خراب، ولم يعد هناك أمن وأمان»، وبمجرد وصول الرئيس للحكم أنار الدولة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي: «خلى البلد نورت».

صاحب بازار بالأقصر: أوضاعنا تحسنت بعد افتتاح طريق الكباش

فيما قال محمد سعد، صاحب بازار بالسوق السياحية بالأقصر، للإعلامي نشأت الديهي، إنه يبيع قطعا مصنوعة من النحاس والخزف والألبستر والفضة والاحجار الكريمة والبردي يجري تصنيعها ونحتها بمصانع بالبر الغربي بالأقصر، لافتًا إلى أن العام الحالي الوضع أفضل كثيرًا خاصة بعد زيارة الرئيس وافتتاح طريق الكباش، وهناك زيادة في أعداد السياح المصريين والعرب والأجانب تزامنًا مع أعياد الكريسماس، موضحًا أن السائح يهتم بالأشغال اليدوية المصنعة في مصر، وليس المستوردة من الخارج، كما أن مصر من أفضل الدول المصنعة للمشغولات الفضة في العالم.

عطار بالأقصر: زيادة حركة البيع عقب افتتاح طريق الكباش

فيما قال مواطن من الأقصر يعمل عطارا بسوق الأقصر السياحية، إن هناك أملا كبيرا أن يشهدوا زيادة في الحركة عقب افتتاح طريق الكباش، وأزمة كورونا كان لها تأثير سلبي كبير عليهم، موضحًا أن هناك رحلات داخلية كثيرة خلال الفترة الحالية مع اقتراب إجازة منتصف العام، مؤكدًا أن افتتاح طريق الكباش كان رسالة للعالم أجمع أن الدنيا بخير، كما ذكر أنه مراقب مالي بشركة والعطارة مهنة والده الأساسية، وأكثر ما يقبل عليه المصريون هو الكركدية البلدي بجانب الكركدية المستورد من السودان، بالإضافة إلى الدوم والخروب والتمر هندي والبلح بأنواعه.

مواطنون من تونس يشيدون بالسيسي وأهالي الأقصر

فيما قال مواطن تونسي، خلال الجولة، إنه من تونس ويحب مصر كثيرا، وجاء إلى مصر كزيارة، وأنه لأول مرة يزور الصعيد وتفاجأ بطيبة وكرم أهل الصعيد، وسبق أن زار مصر ولكن كان يزور القاهرة فقط، «تحيا مصر وتحيا تونس»، فيما قال مواطن تونسي آخر، إنه جاء من أسوان للأقصر وسوف يتجه غدًا للقاهرة، وأنه تفاجأ بجمال الأقصر، بينما قالت مواطنة تونسية، إن هذه المرة الثانية التي تزور مصر، والأولى التي تزور فيها الأقصر، «مصر حلوة وزينة برشا، حلوة قوي مصر وفرحانين، مصر بها برشا آثار وحضارة»، مشيدة بطيبة وحسن معاملة المصريين وبنظافة وجمال الأقصر.

متسابق منياوي في مهرجان التحطيب بالأقصر

فيما قال الحاج عامر إسماعيل، إنه جاء لحضور مسابقة «مهرجان التحطيب» كمتسابق عن محافظة المنيا، فمهرجان التحطيب يعقد سنويًا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرت إقامته هذا العام بقرية حسن فتحي منذ 3 أيام، وآخر أيام المهرجان 27 ديسمبر الجاري، وجاء للسوق السياحية بالأقصر لشراء الشوم الذي يشارك به في المهرجان، وهي تصنع من فرع شجر شديد الصلابة، ويكون أشد صلابة من الخرزان، موضحًا أن المسابقة تشارك بها عدد من محافظات الصعيد، والمهرجان بأكمله نجح هذا العام.

بائع منتجات يدوية: نعتمد على السياحة الداخلية وليس الأجانب

فيما قال أسامة عطا، بائع منتجات يدوية بالسوق السياحية بالأقصر، إنه يقوم ببيع منتجات «هاند ميد»، ولديه مصنع يقوم بتصنيع هذه المشغولات اليدوية به ومعه مجموعة من الشباب والفتيات في تصنيعها، موضحًا أنه تخرج من كلية التجارة، وشهدوا تحسنا في أعداد السياحة عقب افتتاح الرئيس السيسي، لطريق الكباش، منوهًا بأن سياح الأقصر يقصدون الأماكن الأثرية ولا يتوجهون للسوق السياحية، وهم يعتمدون على السياحة الداخلية أكثر؛ متمنيًا أن تزداد السياحة الداخلية أكثر من ذلك.