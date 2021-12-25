اقتصادي: الدولة صرفت 750 مليار جنيه بمختلف القطاعات خلال الفترة الماضية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يعمل في الدولة المصرية بشراكة حقيقية بدأت منذ عام 2014، وازدهرت خلال السنوات القليلة الماضية، ونجح في وصول نسبة تمثيله بالمشروعات المصرية إلى 68%، كما ساهم مع الحكومة المصرية في إحداث تنمية حقيقية داخل مصر.

الدولة صرفت 750 مليار خلال السنوات الماضية

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الدولة المصرية صرفت ما يقارب الـ750 مليار خلال السنوات الماضية على مختلف القطاعات، وخصصت 65% من مشروعات حياة كريمة لمحافظات الصعيد.

خطة الدولة لتنمية الصعيد غيرت خريطته

وأوضح أن القطاع الخاص له أثر هائل في توطين التكنولوجيا المتقدمة بمصر، وذلك عبر المناطق والمجمعات الصناعية التي تعمل الدولة على إنشائها حاليا حتى في محافظات الصعيد، مؤكدا أن خطة الدولة في تنمية الصعيد غيرت خريطته وشكله بشكل كبير.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن نسبة تغطية المياه والصرف الصحي في محافظات الصعيد وصلت لـ12% حتى عام 2014، وزادت خلال 7 أعوام حتى بلغت 26% خلال 2020، وفي ظل وجود مبادرة حياة كريمة تصل تلك النسبة إلى 70% بداخل صعيد مصر، متابعا: «ده راجع لوجود إرادة حقيقية لتنمية الصعيد عبر زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات الدخول للمواطنين».

وتابع: «المشروعات التنموية في الصعيد ساهمت في انخفاض نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة، وخطة التنمية نجحت في إنهاء ظاهرة هجرة أبناء الصعيد إلى مختلف المحافظات المصرية».