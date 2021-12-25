7 قتلى جراء انفجار قنبلة في مطعم بالكونغو خلال عيد الميلاد.. بينهم طفلان

أسفر انفجار قنبلة، اليوم السبت، في مطعم ببلدة شرق الكونغو، خلال احتفالات عيد الميلاد، عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وأوضح عمدة بلدة بيني نارسيس، موتيبا كاشالي، إن اثنين على الأقل من ضحايا انفجار قنبلة شرق الكونغو من الأطفال، مشيرا إلى أن الناجين الجرحى جرى نقلهم لمستشفى محلي، قائلا: «التحقيقات جارية للعثور على منفذي هذا الهجوم الإرهابي»، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

سماع دوي إطلاق نار كثيف بعد وقت قصير من انفجار القنبلة

فيما سمع دوي إطلاق نار كثيف بعد وقت قصير من انفجار القنبلة، وهربت حشود من الأشخاص مذعورين وسط المدينة.