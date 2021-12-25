10 نصائح للحفاظ على سلامة السيارة خلال فصل الشتاء

خلال فصل الشتاء وعدم استقرار الأحوال الجوية، تتأثر العديد من أجزاء السيارة بانخفاض درجات الحرارة، لذلك يجب الانتباه إلى صيانة وفحص السيارة بشكل دوري لتجنب حوادث القيادة.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة اليومية، التي يقدمها للقراء أهم نصائح صيانة السيارة خلال فصل الشتاء، لقائدي المركبات، وفق أحمد حسن الميكانيكي.

نصائح لصيانة السيارة خلال فصل الشتاء

حتى تتمكن من القيادة بأمان خلال فصل الشتاء، يجب الانتباه إلى صيانة السيارة، والانتباه إلى بعض التفاصيل كالآتي:

- متابعة النشرة الجوية الخاصة بالأرصاد، وحالة الطقس، وذلك لتجنب القيادة في أوقات سوء الأحوال الجوية، أو أثناء المطر.

- إذا كنت مضطر لقيادة السيارة خلال فترة الأمطار أو في ظل سوء الأحوال الجوية، فيجب تنظيفها باستمرار للحفاظ عليها من الصدأ.

- حتى تتمكن من الرؤية بشكل سليم خلال سقوط الأمطار، يجب فحص والتأكد من سلامة المساحات الخاصة بالسيارة، والتأكد أنها تعمل بشكل سليم.

- تشغيل المحرك من وقت لآخر، خاصة إذا لم تكن السيارة تعمل منذ فترة، وذلك للحفاظ على البطارية سليمة لأقصى فترة.

- ينصح بتغيير إطارات السيارات خاصة مع قدوم فصل الشتاء، لاسيما إذا اختفت النقوش من الإطار، حتى لا تفقد السيطرة على المركبة خلال التحرك في سقوط الأمطار.

- فحص كاوتش الأبواب والزجاج، حتى لا تتعرض لتسريب الأمطار داخل السيارة.

- التأكد من سلامة الفرامل وفحصها لدى الفني المختص.

- فحص مصابيح السيارة، واستبدال التالف أو المكسور، لأنها من أهم طرق المساعدة للسير خلال فترة الشبورة أو الأمطار.

- فحص سوائل السيارة مثل الزيت والبنزين، ومياه المبرد، ومياه المساحات للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

- خلال الطقس السيئ يجب السير بسرعة مناسبة، حتى لا تتعرض لخطر الانزلاق أو حوادث الطريق، كما يجب أن تحتفظ بالمثلث العاكس.