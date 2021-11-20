نصائح السواقة في المطر.. 10 معلومات تجنبك حوادث الطرق

مع وصول مصر اليوم السبت إلى ذروة عدم استقرار الطقس، حيث تشهد المحافظات أمطار غزيرة رعدية مصحوبة بنشاط للرياح، زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن «نصائح السواقة في المطر»، فمع تساقط الأمطار تصبح الأرض لزجة وتؤدي إلى مشاكل بعجلات القيادة، ما يسفر عن وقوع حوادث الطرق.

حتى تصل منزلك في أمان

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة اليومية، التي يقدمها للقراء أهم «نصائح السواقة في المطر» لقائدي المركبات، خلال قيادة السيارة في المطر، حتى تصل منزلك في أمان، وفق نصائح الهيئة العامة للمرور، في السطور التالية:

نصائح السواقة في المطر

إذا كان هناك حالة ملحة للتحرك بالمركبة خلال فترة تساقط الأمطار، فيجب الانتباه لبعض التفاصيل التي تشمل الآتي:

- يجب متابعة النشرة اليومية الخاصة بالطقس، لمعرفة المواقيت المحددة لسقوط الأمطار، وتجنب القيادة في تلك الأوقات قدر الإمكان، أما إذا كنت مضطر فيجب متابعة الآتي:

- يجب التأكد من سلامة وصلاحية المساحات قبل التحرك بالسيارة، وأنها خالية من الماء.

- تجنب السير في منتصف الطريق خلال هطول الأمطار، خاصة في الطرق التي تسير فيها لأول مرة.

- لا تقود السيارة بسرعة كبيرة خلال هطول المطر الشديد.

- تجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، لأنه مع وجود الأمطار، قد تنزلق السيارة وتتسبب في حوادث.

- إذا كنت مضطرا لإغلاق نوافذ السيارة وتشغيل التكييف، يجب أن يكون على درجة حرارة مناسبة، حتى تتخلص من بخار الماء الذي يتكون على الزجاج داخل السيارة ويعوق الرؤية.

- يجب استبدال إطارات السيارات كل فترة، خاصة إذا اختفت النقوش من الإطار، حتى لا تفقد السيطرة على المركبة.

- استخدم مصابيح الضباب خلال السير خاصة إذا اضطررت إلى السير باكراً على الطرق السريعة.

- يجب اللجوء إلى أضواء الانتظار لتنبيه من خلفك خلال السير في المطر الشديد؛ فهو يساهم في تحديد مكان سيارتك في حالة كانت هناك صعوبة بالرؤية بسبب المطر.