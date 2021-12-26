«القومي للبحوث»: التجارب السريرية للقاح المصري ضد كورونا تستغرق 6 أشهر

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي للقاح كورونا المصري بالمركز القومي للبحوث، إن هناك أنباء ترددت حول أن اللقاح المصري عبارة عن تعبئة فقط، وأنه لا يوجد لقاح مصري خالص، وهذه التصريحات نصفها صحيح والنصف الآخر خاطئ، موضحًا أن مصر تقوم بتعبئة فقط لقاح «سينوفارك» الصيني، في «فاكسيرا»، وأُطلق عليه مجازًا «اللقاح المصري»، لكن هناك بالفعل يتم العمل على إنتاج لقاح مصري خالص ضد كورونا.

علي: شغالين على لقاحين مصريين ضد كورونا من الألف للياء

وأضاف«علي»، خلال مداخلة هاتفية في «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على «القاهرة والناس»، أن المركز القومي للبحوث، يعمل منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» على عمل لقاحات متعددة، وتم بالفعل تسجيل الملف العلمي لأحد اللقاحات، موضحًا أن اللقاح المصري الخالص في مرحلة التجربة السريرية «ده لقاح مصري من الألف للياء، وفيه زيه لقاح مصري برضه بنعمله».

مرحلة التجارب السريرية قد تستغرق 6 أشهر

وأشار رئيس الفريق البحثي للقاح كورونا المصري، بالمركز القومي للبحوث، إلى أن مرحلة التجارب السريرية قد تستغرق 6 أشهر، ورغم أنه لا توجد خطوط إنتاج لدى المركز القومي للبحوث لإنتاج اللقاحات، لكن بمجرد نجاح تجربة اللقاحات وتخطي مرحلة التجارب السريرية، ستكون هناك خطوط إنتاج خاصة به، مؤكدًا أن اللقاح يعتمد على تقنية الفيروس المثبط، وتم نشر هذه الدراسات في أبحاث علمية وأظهرت كفاءتها.

اللقاح المصري سيدخل بنا إلى حيز الدول الكبرى في إنتاج لقاحات كورونا

وأردف أن اللقاح المصري سيدخل بنا إلى حيز الدول الكبرى في إنتاج لقاحات كورونا، كما أن اسمه «كوفي فاكس»، ولا يعلم حتى الآن تكلفة إنتاجه وطريقة توزيعه، لكنه أكد في الوقت ذاته أن تكلفة إنتاجه ستكون أرخص من اللقاحات في الخارج، كما يمكن تطوير اللقاح المصري ضد كورونا لمواجهة المتحورات الجديدة، مضيفا «طالما توفرت التكنولوجيا والإرادة سنستطيع مواجهة الأوبئة بسهولة».