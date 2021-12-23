أمجد الحداد: كورونا سيتحول إلى فيروس مثل الأنفلونزا في 2022

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، أضعف من التحورات السابقة رغم انتشاره السريع، لافتًا إلى أنّ معظم المصابين لم يعانوا من مضاعفات خطيرة مقارنةً بأي سلالة سابقة، مشددًا على أن العلاج بالأجسام المناعية الجاهزة لا يغني عن اللقاح، لكنه يقلل من حدة الأعراض وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المناعية، وتوفر مناعة طويلة قد تصل إلى عام في بعض الحالات.

اللقاحات لا تقضي على الفيروسات نهائيا

وأكد «الحداد»، أنّ اللقاحات لا تقضي على الفيروسات نهائيا لكنها تضعفها وتجعلها أقل حدة وخطورة، والجرعات التنشيطية تعزز الاستجابة المناعية ضد الفيروس ولا تمنعه نهائيا: «مفيش حاجة اسمها الجرعة الثالثة تقضي على المتحور، وأعتقد أن اليوم الذي يتحول فيه كورونا إلى فيروس مثل الانفلونزا سيكون قريبا».

شركة أسترازينيكا

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ شركة «أسترازينيكا»، حصلت على الموافقة الطارئة لعقار جديد يتم استخدامه بصورة وقائية لتقليل المضاعفات ودعم مناعة الجسم.

بداية مبشرة للعام القادم

وتابع رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح: «فايزر أيضا أعلنت الحصول على موافقة طارئة لعقار جديد، وأعتقد أن هذا الأمر يمثل بداية مبشرة للعام القادم، وبداية من 2022 ستكون هناك أخبار جيدة ونهاية لهذا الفيروس، ونتمنى ذلك».

ولفت إلى أنّ كل أعراض المتحور الجديد حتى الآن لا تتعدى دور البرد بنسبة كبيرة جدا، رغم أن قدرته على الانتشار أكبر من المتحورات السابقة، مشيرًا إلى أن إصابات الموجة الرابعة مازالت متأرجحة، ولم تحدث الزيادة السريعة التي يعقبها انكسار الموجة حتى يتم تحديد ذروتها.