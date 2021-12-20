الصين: لا نخشى المواجهة مع أمريكا

قال وزير الخارجية الصينى وانج يى، إن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة وسنرحب بالتعاون معها إذا كان يصب فى مصلحة الطرفين، مشدداً على أن المنافسة بين البلدين يجب أن تكون إيجابية. وأشار «وانج يى» خلال كلمة ألقاها فى بكين، أمس، إلى أن المشكلات فى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى سوء تقديرات استراتيجية من الجانب الأمريكى. وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، قد أعلن فى وقت سابق أن سعى الصين لامتلاك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت «يزيد من التوترات فى المنطقة»، متعهداً بأن تحافظ بلاده على قدرتها على ردع التهديدات المحتملة التى تمثلها الصين. وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب مجموعة من الخلافات بينها منشأ جائحة «كوفيد-19» والتجارة وحقوق الإنسان وضغوط بكين على تايوان. وفى اتصال الشهر الماضى استمر ثلاث ساعات ضغط الرئيس جو بايدن على نظيره شى جين بينج بشأن حقوق الإنسان، وحذر «شى» من أن بلاده قد ترد على ما تصفه بأنه استفزازات فى تايوان. وأقر مجلس الشيوخ الأمريكى تشريعاً يوم الخميس بحظر الواردات من منطقة شينجيانج الصينية بسبب مخاوف تتعلق بعمالة قسرية، فى أحدث رد أمريكى على معاملة الصين لأقلية الإيجور المسلمة.