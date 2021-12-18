موسكو تهدد أمريكا والناتو بتنفيذ تدابير مضادة حال رفضهما مقترحاتها الأمنية

هددت موسكو اليوم السبت، باتخاذ تدابير مضادة إذا رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» المقترحات الأمنية التي سلمتها للدبلوماسيين الأمريكيين في 15 ديسمبر الجاري، والمحددة للأمن بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية

وحذر نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، من أن روسيا تضطر إلى اتخاذ إجراءات لإنشاء نظام من التهديدات المضادة إذا رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مقترحات موسكو الأمنية.

إنشاء نظام من التهديدات المضادة بشأن أزمة الناتو

وقال «جروشكو»: «لقد أوضحنا أننا مستعدون لمناقشة سبل تحويل سيناريو عسكري أو سيناريو عسكري تقني إلى عملية سياسية من شأنها في الواقع تعزيز الأمن العسكري لجميع الدول داخل منظمة الأمن، والتعاون في أوروبا والفضاء الأوروبي الأطلسي وروسيا، وإذا لم ينجح الأمر، ننتقل إلى طريقة إنشاء التهديدات المضادة كما أوضحنا للناتو، ولكن بعد ذلك يكون قد فات الأوان للتساؤل عن سبب اتخاذنا لمثل هذه القرارات، ولماذا نشرنا مثل هذه الأنظمة»، وفقا لما قاله الدبلوماسي في حديث لوسائل الإعلام الروسية اليوم السبت.

التراجع عن الهاوية الخطيرة بين روسيا وأمريكا

وأكد جروشكو، أن مقترحات روسيا تهدف إلى التراجع عن الهاوية الخطيرة الحالية في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والتحرك نحو الحوار.

وشدد على أن روسيا وصلت إلى نقطة في العلاقات مع الناتو، ولم يعد من الممكن «التنحي جانبا» أو الحديث بشأن المخاوف الأمنية الروسية.

وأضاف نائب وزير الخارجية، أن روسيا تعمل باستمرار للوصول إلى رؤية الناتو حول الأمن الأوروبي، كما تراه موسكو، وكما تم توضيحه في مقترحات وزارة الخارجية.

وتابع: «نكافح باستمرار وبشكل أساسي؛ لتنفيذ رؤية لكيفية بناء الأمن الأوروبي، كما صغناه بالضبط».

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي من أن الشعار الحالي للناتو، الشيء الوحيد الذي يربطه ببعضه البعض، هو فكرة التهديد الروسي من الشرق، وهذا الأمر خطير.