مجهولون يتلفون رسما جداريا يكرم ضحايا «مذبحة الجزائريين» في فرنسا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها قيام مجهولون، في فرنسا، بتخريب رسم جداري يكرم ضحايا «مذبحة الجزائريين» في 17 أكتوبر 1961، بمنطقة فال دي مارن، فيما تمكنت السلطات الأمنية في إيران، من ضبط 720 كيلوجراما من المخدرات في الصحراء الوسطى.

وقال الفنان صاحب الرسم، المعروف باسم «سي 215»، إن مجهولين خربوا رسما جداريا يكرم ضحايا «مذبحة الجزائريين»، بمنطقة «فال دي مارن»، فيما أزال المخربون عبارة «تم رميه في نهر السين بتاريخ 17 أكتوبر 1961»، التي كتبت فوق صورة أحمد خلفي، أحد ضحايا المجزرة.

وقام المخربون، برش الجدارية بطلاء أحمر، وأضافوا رسومات تحمل إيحاءات جنسية، فيما أعرب الفنان في تغريدة عن إدانته للعمل التخريبي، وقال إن دوافع عنصرية تقف وراءه.

القبض على 3 سعوديين بعد تباهيهم بإطلاق النار

وفي السعودية، ألقت السلطات الأمنية في منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي البلاد، 3 سعوديين، بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم، مشيرة إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة، فيما تمكنت «دوريات المجاهدين» بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، من القبض على 3 سعوديين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهم نقل 46 مخالفًا لنظام أمن الحدود في محافظتي: الدرب وأبو عريش، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

شرطة منطقة عسير:



القبض على ثلاثة مواطنين بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره.

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pic.twitter.com/mfEPrZx4zq — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 25, 2021

وفي إقليم كردستان العراق، أعيدت، اليوم الأحد، جثامين 16 مهاجراً عراقياً قضوا بحادث غرق مركب في بحر المانش في نوفمبر الماضي، ليواروا الثرى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الكويت تفرض حظر مؤقت على استيراد الأبقار من المملكة المتحدة بسبب «جنون البقر»

وفي الكويت، أصدرت الإدارة العامة للجمارك، قرارا بفرض حظر مؤقت على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا، فيما تضمنت تعليمات الجمارك الكويتية، فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من: كازاخستان، وبولندا، والمجر، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

وفي إيران، قال العميد عباس علي بهداني فرد، قائد شرطة محافظة يزد الواقعة في وسط البلاد، إن السلطات تمكنت من ضبط 720 كيلوجراما من المخدرات المختلفة خلال اشتباك مسلح مع مهربين في الصحراء الوسطى الإيرانية، مشيرا في تصريح صحفي، إلى ضبط قاذفة «أر بي جي 7» مع 6 قذائف و 399 رصاصة من نوع «إم بي 4».

شجار في طائرة أمريكية بسبب «الكمامة»

من جانبها، تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات فيديو، أظهرت شجارا عنيفا بالأيدي، اندلع بين اثنين من ركاب طائرة كانت متوجهة من لوس أنجلوس إلى ممفيس، في الولايات المتحدة.

وقال موقع «تي أم زد» الأمريكي، نقلا عن شاهد عيان، إن أحد الرجلين كان مخمورا وأحدث ضجة ورفض ارتداء كمامة طبية، ما دفع الثاني إلى التقدم له بملاحظة، واندلع بذلك الشجار.