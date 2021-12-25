الوزير: إنهاء تطوير السكة الحديد 2024.. والقطاع الخاص يشارك لأول مرة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنَّه في نهاية عام 2024 سيتمّ الانتهاء من تجديد وتطوير محطات السكك الحديد، والتخطيط لإنشاء خطوط جديدة وتجديد الخطوط القائمة بطول 3433 كم بتكلفة 61.5 مليار جنيه منها 1665 كم لصالح خط الصعيد بتكلفة 30 مليار جنيه.

6 شركات قطاع خاص تشارك في تطوير السكة الحديد

وأضاف «الوزير»، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، أنَّه لأول مرة في مصر تشارك في خطة التطوير 6 شركات مصرية من القطاع الخاص إضافة لشركتين مملوكتين للسكة الحديد، ونهدف لزيادة هذه الشركات لزيادة التنافسية ونقل الخبرات.

طالبنا شركات القطاع الخاص بتقديم عروض التطوير

وتابع وزير النقل: «مكنش حد بيحط إيده في رفع قضيب سكة حديد جديد إلا شركتين السكة الحديد، وكان لازم نشرك القطاع الخاص ودخلنا 6 شركات من إجمالي 16 شركة، وطلبت منهم يقدموا عروض ويشتغلوا في السكة الحديد».