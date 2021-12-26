استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأحد.. «المسلح» بـ1050 جنيهًا

ثبتت شركات الأسمنت، سعر بيع الأسمنت اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، في كافة المحافظات.

ويولي العاملون بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، والمستهلك، بمعرفة أسعار مواد البناء خاصة أسعار الأسمنت، وتستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت التي شهدت استقرارًا في الأصناف، سواء «مسلح أو مقاوم أو أبيض أو الجبس».

أسعار الأسمنت المسلح

- سجل سعر الأسمنت المسلح نحو 1050 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «وداي النيل» 1010 جنيهات.

- وصل سعر أسمنت «النصر» إلى 1020 جنيهًا.

ـ سجل سعر أسمنت «حلوان» نحو 1050 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «سيناء 425» نحو 980 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت «المسلة» نحو 1000 جنيه.

- بيع أسمنت «لافارج المخصوص» بسعر 1050 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت «السويدي» إلى 1060 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «العسكري بني سويف» نحو 980 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السهم بسعر 1010 جنيهات.

أسعار الأسمنت الأبيض

- الأسمنت الأبيض «العادة» بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت «رويال العادة» بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر رويال» بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر سيناء» بسعر 2450 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت أسيوط «إيه وان»، بسعر 770 جنيهًا.

- العمران 888 يباع بسعر 770 جنيهًا.

- أسمنت «الواحة» بسعر 790 جنيهًا.

أسعار الأسمنت

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1090 جنيه.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1110 جنيهات.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1090 جنيهًا.

- أسمنت «السهم» بسعر 1050 جنيهًا.

أسعار الجبس

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.