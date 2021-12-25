استقرار أسعار الأسمنت للأسبوع الثاني على التوالي

أعلنت شركات الأسمنت، استقرار الأسعار، اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، دون تغيير، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تراجعات طفيفة لدى عدد من الشركات لتنشيط المبيعات.

ويهتم العاملون بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، والمستهلك، بمعرفة أسعار مواد البناء خاصة أسعار الأسمنت، وتستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت التي شهدت استقرارًا في الأصناف، سواء «مسلح أو مقاوم أو أبيض أو الجبس».

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

- سجل سعر الأسمنت المسلح نحو 1050 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «وداي النيل» 1010 جنيهات.

- وصل سعر أسمنت «النصر» إلى 1020 جنيهًا.

ـ سجل سعر أسمنت «حلوان» نحو 1050 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «سيناء 425» نحو 980 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت «المسلة» نحو 1000 جنيه.

- بيع أسمنت «لافارج المخصوص» بسعر 1050 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت «السويدي» إلى 1060 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «العسكري بني سويف» نحو 980 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السهم بسعر 1010 جنيهات.

أسعار الأسمنت الأبيض

- الأسمنت الأبيض «العادة» بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت «سوبر رويال» بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر سيناء» بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» بسعر 2430 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- العمران 888 يباع بسعر 770 جنيهًا.

- أسمنت «الواحة» بسعر 790 جنيهًا.

- أسمنت أسيوط «إيه وان»، بسعر 770 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1090 جنيه.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1110 جنيهات.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1090 جنيهًا.

- أسمنت «السهم» بسعر 1050 جنيهًا.

أسعار الجبس اليوم

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.