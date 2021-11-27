أستراليا تعلن تطبيق حجر صحي على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية

قالت وزارة الصحة الأسترالية، اليوم السبت، إنها ستبدأ تطبيق حجر صحي لمدة 14 يوما على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية بينهم جنوب أفريقيا بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي تحمل اسم «أوميكرون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، تصنيف المتحور «أوميكرون - 529 1 1 بي» كمتحور مثير للقلق، فيما أعلنت العديد من الدول حول العالم، قيودا على السفر إليها من بعض الدول، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، في مؤتمر صحفي، إن أي شخص ليس مواطنا أستراليا، وكان موجودا خلال الأسبوعين الماضيين في البلدان الأفريقية حيث تم اكتشاف السلالة الجديدة من «كورونا» لن يتمكن من دخول أستراليا.

وكان سلالة «أوميكرون»، ظهرت لـ المرة الأولى في جنوب أفريقيا، ثم توالت حالات الإصابة في مجموعة من الدول، من بينها إسرائيل وبلجيكا وهونج كونج وبوتسوانا.

بدورها، قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، إن الرحلات الجوية، سيتعين تعليقها حتى يكون لدى المفوضية فهم واضح حول الخطر الذي تمثله هذه السلالة.

وأضافت دير لاين، أنه ينبغي على المسافرين العائدين من هذه المنطقة احترام قواعد الحجر الصحي الصارمة، محذرة من ظهور وانتشار سلالات «كورونا» مثيرة للقلق بشكل أكبر، والتي قد تنتشر في أنحاء العالم خلال أشهر قليلة.

بلجيكا..أول دولة في «الاتحاد الأوروبي» تعلن عن حالة إصابة بـ«أوميكرون»

وأصبحت بلجيكا، أول دولة في «الاتحاد الأوروبي» تعلن عن حالة إصابة بـ«أوميكرون»، وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك، إنها سلالة مريبة، مضيفا: «لا نعرف بعد مدى خطورته»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أوضح وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن آخر ما نحتاجه هو ظهور سلالة جديدة من شأنها أن يسبب المزيد من المشاكل.

من جانبها، سجلت ألمانيا، 67125 إصابة بـ«كورونا» و303 حالات وفاة، وقال معهد «روبرت كوخ»، في آخر بياناته، إن حصيلة الإصابات في البلاد، ارتفعت إلى 5717295 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ «كورونا» إلى 100779 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية تسجل 52 حالة وفاة بـ الفيروس

وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد، 4068 إصابة بـ«كورونا» و52 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 436968 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3492 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».