الإمارات تعلن قائمة الدول الخضراء المصرح لها السفر دون حجر صحي

حددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية، القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، كما استحدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبو ظبي، بالأمس، شروط جديدة للدخول إلى دولة الإمارات، التي يخضع لها المواطنون، المقيمون والزوار القادمون من خارج الدولة، والتي تم تطبيق العمل بها اعتبارا من أمس الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري.

دول القائمة الخضراء التي حددتها الإمارات

ووضعت أبو ظبي، قائمة تضم أسماء الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبو ظبي مباشرة، دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي «القائمة الخضراء» وهي كالتالي:

ـ إستراليا.

ـ أرمينيا.

ـ الأردن.

ـ ألبانيا.

ـ البحرين.

ـ البرتغال.

ـ التشيك.

ـ الدنمارك.

ـ السعودية.

ـ السويد.

ـ الصين.

ـ الكويت.

ـ ألمانيا.

ـ المجر.

ـ النرويج.

ـ النمسا.

ـ اليابان.

ـ اليونان.

ـ أوكرانيا.

ـ إيطاليا.

ـ بروناي.

ـ بلجيكا.

ـ بلغاريا.

ـ بوتان.

ـ بولندا.

ـ تايوان (جمهورية الصين الشعبية).

ـ تركمانستان.

ـ جزر القمر.

ـ جزر المالديف.

ـ أيرلندا.

ـ رومانيا.

ـ سان مارينو.

ـ سنغافورة.

ـ سلطنة عمان.

ـ سلوفاكيا.

ـ سلوفينيا.

ـ سويسرا.

ـ سيشيل.

ـ صربيا.

ـ طاجيكيستان.

ـ فنلندا.

ـ قبرص.

ـ قرغيزستان.

ـ قطر.

ـ كرواتيا.

ـ كندا.

ـ كوريا الجنوبية.

ـ لوكسمبورج.

ـ مالطا.

ـ موريشيوس.

ـ مولدوفا.

ـ موناكو.

ـ نيوزيلندا.

ـ هولندا.

ـ هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وأوضحت الخارجية أن تحديث هذه القائمة يأتي بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، منوهة إلى أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها، من حين إلى أخر حسب تطورات أوضاع الدول.