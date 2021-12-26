رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من 65 مشروعا لتطوير مستشفيات قصر العيني

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتور حسام صلاح مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة عن ما تم إنجازه من أعمال تطوير خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى بالمجان لروادها الذين تخطى عددهم 3 مليون مريض سنوياً، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ نحو 65 مشروعا للتطوير بقيمة إجمالية تبلغ مليار و130 مليون و606 ألف جنيه حتى الآن.

الانتهاء من تجديد وتطوير مستشفى الطوارئ

وأشار الدكتور الخشت، وفقا للتقرير إلى أنه تم الانتهاء من تجديد وتطوير مستشفى الطوارئ والاستقبال بالكامل وتم التسليم المبدئي بتكلفة 206 مليون و6514 ألف جنيه، وتجديد وصيانة قسم 24 بمستشفي المنيل قبلي بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه، إلى جانب ترميم وصيانة أسطح مستشفى المنيل التخصصي بنحو 4 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد وحدة مناظير الأمعاء بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، وصيانة وترميم وحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى الأطفال المنيرة بتكلفة نحو 16 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور الخشت في بيان له، أنه تم الانتهاء أيضا من تجديد وإحلال رعاية الحالات الحرجة بوحدة الدكتور شريف مختار بتكلفة 30 مليون جنيه، ورفع وتجديد وحدة الرمد بمركز الطب الوقائي بتكلفة مليون و507 ألف جنيه، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مستشفي الباطنة بإجمالي 37 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وعدد من الوحدات بمستشفى النساء والتوليد بتكلفة نحو 28 مليون جنيه.

إنشاء العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني

وأكد التقرير الانتهاء من التجديدات والتطوير بغرف العمليات في عدد من مستشفيات قصر العيني من رفع كفاءة وصيانة تكليفات مركزية وصرف وبنية أساسية بإجمالي نحو 45 مليون جنيه، بالإضافة إلي تطوير وتجديد مبني بنك الدم وقسم الأشعة بتكلفة تصل إلي نحو 10 ملايين جنيه، وبعض التجهيزات الفنية بمستشفي الطوارئ 185 وذلك بتكلفة نحو 2 مليون و300 ألف جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن هناك عددا من المشروعات الأخرى جاري التنفيذ ومازال العمل جاري بها ومن بينها مستشفي ثابت ثابت لأمراض المتوطنة والكبد كأول مستشفى متخصص في الشرق الأوسط، وإنشاء العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، واستكمال إنشاء جراج متعدد الطوابق بجوار مركز السموم بتكلفة تصل إلى 99 مليون جنيه، فضلا عن إحلال وتجديد وحدة الملك فهد بتكلفة نحو 56 مليون جنيه.